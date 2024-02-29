Filistinli Hamas ve El Fetih grupları Moskova'da bir araya geldi

Politika

Filistinli Hamas ve El Fetih grupları, ortak "Filistin hükümeti" kurulmasını görüşmek üzere Rusya'nın başkenti Moskova'da bir araya geldi. Görüşmeye, Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov da katıldı.

Rusya'nın başkenti Moskova'da ortak "Filistin hükümeti" kurulmasını görüşmek üzere Filistinli Hamas ve El Fetih grupları bir araya geldi. Görüşmeye katılan Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, Filistin temsilcileri ile en son 5 yıl önce Moskova'da bir görüşme gerçekleştiğini hatırlatarak, "Bu formattaki toplantının üzerinden 5 yıl geçti. Covid-19 nedeniyle kesintiye uğramıştı ama artık böyle bir engel yok. Bölgedeki ve dünyadaki sürecin dinamikleri bizi daha da aktif, üretken ve yapıcı temaslara teşvik etmelidir. İşgal altındaki Filistin topraklarındaki son dramatik olayların ışığında, bu temaslar daha da talep görüyor. Gazze Şeridi benzeri görülmemiş bir şiddet dalgasıyla sarsıldı. ABD'nin arabuluculuk çabalarını tekeline alma, uluslararası arabuluculardan oluşan 'Dörtlü'nün (ABD, Rusya, AB, BM) çalışmalarını engelleme ve kendi yürütecekleri politikaları teşvik etme politikalarından kaynaklanan, Orta Doğu çözüm sürecindeki uzun süreli durgunluğun sonucuydu. ABD, bölge ülkelerinin yıllardır çarpıtılan ve tatmin edilmeyen çıkarlarına önem göstermedi" dedi.

"Filistin devletinin kurulması bölgede kalıcı barışı garanti edecektir"

İsrail'in Gazze Şeridi'ne sürdürdüğü saldırılarda yaşanan sivil kayıplara da dikkat çeken Lavrov, "Son aylarda yaşanan trajik olaylar 30 bin kişinin hayatına mal oldu. Bunların büyük ekseriyetle sivil, kadın ve çocuklardan oluşuyor. İnsani felaketin boyutu giderek artıyor. BM'nin Gazze'deki insani yardım koordinatörlüğü, BM Güvenlik Konseyi'ne mevcut durum hakkında bilgi verdi. Rakamlar iç karartıcı. 2,4 milyon nüfuslu Gazze halkının yaklaşık 700 bini kıtlığın eşiğinde" dedi.

En önemli önceliğim akan kanın durdurulması olduğunu vurgulayan Lavrov, "İlk günlerden beri bunu yapıyoruz. Filistinlilerin toplu cezalandırılmasını onaylamamız mümkün değil" ifadelerini kullandı.

Bölgedeki gerilimin tek çözümünün bağımsız bir Filistin devletinin kurulması olduğunu vurgulayan Lavrov, "Yalnızca uluslararası hukuk temelinde başkenti Doğu Kudüs olan bir Filistin devletinin kurulması bölgede kalıcı barışı garanti edecektir" dedi. - MOSKOVA