Hamas ve El Fetih, Filistin hükümeti kurmak için Moskova'da görüşecek - Son Dakika
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Politika

Hamas ve El Fetih, Filistin hükümeti kurmak için Moskova'da görüşecek

Filistinli Hamas ve El Fetih grupları, ortak "Filistin hükümeti" kurulmasını görüşmek üzere yarın Rusya'nın başkenti Moskova'da görüşme gerçekleştirecek. Hamas Hareketi ve El Fetih temsilcileri, Rusya Dışişleri Bakan Yardımcısı Mihail Bogdanov ve Filistin'in Moskova Büyükelçisi Abdel Hafız Nofal eşliğinde toplantı yapacak. Görüşmede, ortak hükümetin kurulması ve Gazze'nin yeniden inşası ele alınacak.

28.02.2024 17:20  Güncelleme: 17:22
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Filistinli Hamas ve El Fetih grupları, ortak "Filistin hükümeti" kurulmasını görüşmek üzere yarın Rusya'nın başkenti Moskova'da görüşme gerçekleştirecek.

Rus haber ajansı RIA, Hamas Hareketi ve El Fetih temsilcilerinin yarın Rusya'nın başkenti Moskova'da bir araya geleceğini aktardı. Rusya Dışişleri Bakan Yardımcısı Mihail Bogdanov ve Filistin'in Moskova Büyükelçisi Abdel Hafız Nofal da Filistinli grupların toplantı için Moskova'ya geleceğini doğruladı. İki Filistinli grubun, ortak "Filistin hükümeti" kurulmasını ve Gazze'nin yeniden inşasını ele alacağı aktarıldı.

Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov ise yaptığı açıklamada, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in Moskova'ya gelecek Hamas ve El Fetih temsilcileriyle görüşmeyi planlamadığını belirtti.

Filistin topraklarındaki durum

Hamas, 2007'den bu yana 16 yıldır Gazze Şeridi'ni yönetiyor. Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas'ın başında olduğu ve Batı Şeria ile Doğu Kudüs'ü yöneten Filistin Yönetimi ise El Fetih'in elinde bulunuyor. - MOSKOVA

Kaynak: İHA

Filistin, Moskova, Rusya, Gazze, Uluslararası İlişkiler, Politika, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Politika Hamas ve El Fetih, Filistin hükümeti kurmak için Moskova'da görüşecek - Son Dakika

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SON DAKİKA: Hamas ve El Fetih, Filistin hükümeti kurmak için Moskova'da görüşecek - Son Dakika
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