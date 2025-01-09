Filiz Kılıç 'Yılın Kareleri' Oylamasına Katıldı - Son Dakika
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Politika

Filiz Kılıç 'Yılın Kareleri' Oylamasına Katıldı

Filiz Kılıç \'Yılın Kareleri\' Oylamasına Katıldı

MHP'li Kılıç, 2024'ün en iyi fotoğraflarını değerlendirdi ve seçimini açıkladı.

09.01.2025 15:17
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MHP Grup Başkanvekili ve Nevşehir Milletvekili Filiz Kılıç, Anadolu Ajansının (AA) gözünden 2024'e damga vuran olaylara ve yaşama dair fotoğrafların yer aldığı "Yılın Kareleri" oylamasına katıldı.

Kılıç, AA muhabirleri ve foto muhabirlerinin yurt içinde ve dışında 2024 yılı boyunca çektiği, " Roketsan, Lifebox ve Sony" katkılarıyla hazırlanan "Haber", "Doğal Yaşam ve Çevre", "Spor", "Günlük Hayat" ile bu yıla özel eklenen "Özgür Suriye" kategorilerindeki fotoğrafları inceledi.

"Özgür Suriye" kategorisinde Orhan Fatih Doğan'ın "Geri dönüş", Emin Sansar'ın "Halk, bayrak, özgürlük", "Haber" kategorisinde Akın Çeliktaş'ın "Gökyüzünde protesto", Muhammed Selim Korkutata'nın "İlk uçuş" başlıklı fotoğrafını tercih eden Kılıç, "Spor" kategorisinde Oğuz Yeter'in "Gol sevinci", Samır Jordamovıc'in "Gece atlayışı", "Doğal Yaşam ve Çevre" kategorisinde Garry Lotulung'un "Kuyruklu yıldız ve volkan", "Günlük Hayat" kategorisinde Ahmet Okatalı'nın "Görkemli gece", İsa Terli'nin "7 tepe, 5 minare, 1 kule" fotoğrafına oy verdi.

Kılıç, Anadolu Ajansı foto muhabirlerinin 2024 yılı içerisinde çektiği fotoğrafların hepsinin birbirinden güzel ve anlamlı olduğunu dile getirerek, "Seçim yapmakta zorlandım, gönlümden hepsini seçmek geldi. Fotoğrafları çeken arkadaşları canıgönülden kutluyorum." diye konuştu.

Kaynak: AA

Anadolu Ajansı, Kültür Sanat, Filiz Kılıç, Politika, Magazin, Spor, MHP, Son Dakika

Son Dakika Politika Filiz Kılıç 'Yılın Kareleri' Oylamasına Katıldı - Son Dakika

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