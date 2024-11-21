Filyos Limanı Projeleri Tamamlandı

Politika

AK Parti Karabük Milletvekili Ali Keskinkılıç, Filyos Limanı'nın kullanımı, demiryolu ve kara yolu bağlantıları ile ilgili proje sürecinin tamamlandığın duyurdu.

Filyos Limanı'nı kullanımı açılmasıyla birlikte Karabük sanayisinin rekabet gücüne kavuşacağını belirten Keskinkılıç, "Filyos Limanı bağlantı yolları ihalesi Ocak ayı içinde ihaleye çıkacaktır. Demiryolu Lojistiği Geliştirme Projesi bünyesinde, Dünya Bankası Satın Alma Prosedürlerine uygun şekilde müşavirlik ihalesi tamamlanmış ve 23.02.2023 tarihinde Eptisa - Optimal - EFH - Obermeyer İş Ortaklığı ile sözleşme imzalanmıştır. Müşavir firma ile koordinasyon içerisinde projenin paydaşları Kültür ve Turizm Bakanlığı, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı, TPAO, BOTAŞ, KGM ile bir dizi görüşmeler yapılmış, proje revizyonu süreci tamamlanmıştır" dedi.

İhale dokümantasyonunun tamamlanıp 20 Kasım'da yapım ihalesi için ilana çıkıldığını bildiren Keskinkılıç, "Ocak 2025'te ilk aşama teklifler alınacak olup sözleşme imzalanacaktır. Sonrasında yapım inşasına başlanacak ve 2027 tarihinde proje tamamlanarak hizmete girecektir. Filyos Limanı ile Karabük sanayisi daha güçlü olacak. Karabük dünya ile bütünleşecektir. Bölgemize hayırlı uğurlu olsun" ifadelerine yer verdi. - KARABÜK