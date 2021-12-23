Financial Times'tan analiz: Türkler Erdoğan'ın planına temkinli yaklaşıyor - Son Dakika

TÜRKLER TEMKİNLİ YAKLAŞIYOR

Laura Pitel ve Funja Guler imzalı haberde, "Türkler, Erdoğan'ın planına temkinli yaklaşıyor. Ankara sokaklarında, Türk Lirası'na güç vermesi planlanan yeni mevduat ürünleri kafa karışıklığı yarattı. Türkiye'nin başkentinde Türkler devlet destekli iki ürün ile ilgili emin değil" yorumu yapıldı.

Gazeteye konuşan ve uzun bir süredir AK Parti seçmeni olduğunu söyleyen 60 yaşındaki bir kadın, "Bu plan benim için çok karmaşık, ben bunu düşünmem bile" diyerek altınlarını evde tutacağını söyledi. Hükümet yetkililerinin, milyarlarca dolar değerindeki altının "yastık altında" olduğunu söylediği haberde, konuşan bir banka çalışanı ise müşterilerinin telefonla arayıp bu yeni plan hakkında bilgi aldığını dile getirdi. İsmini açıklamayan bankacı, "Bence birkaç gün düşünüp öyle karar verecekler" ifadesini kullandı.