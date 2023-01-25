Finlandiya, 2019'dan bu yana Türkiye'ye uyguladığı silah ambargosunu kaldırdı - Son Dakika
Üye Girişi

Finlandiya, 2019'dan bu yana Türkiye'ye uyguladığı silah ambargosunu kaldırdı

25.01.2023 19:04
Finlandiya, 2019'dan bu yana Türkiye'ye uyguladığı silah ambargosunu kaldırdı

Finlandiya Savunma Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, 2019'dan bu yana Türkiye'ye uygulanan "askeri teçhizat ihracatı ambargosunu" kaldırıldığı duyurularak, Türkiye'ye silah satışı için lisans verildiği duyuruldu.

Finlandiya Savunma Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, 2019'dan bu yana Türkiye'ye uygulanan "askeri teçhizat ihracatı ambargosunu" kaldırıldığı duyurularak, Türkiye'ye silah satışı için lisans verildiği duyuruldu.

Türkiye'nin NATO üyeliği için İsveç ve Finlandiya'dan talep ettiği şartlardan biri olan silah ambargosunun kaldırılması konusunda İsveç'in ardında Finlandiya'da adım attı. Finlandiya Savunma Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, 2019'dan bu yana Türkiye'ye uygulanan "askeri teçhizat ihracatı ambargosunu" kaldırıldığı duyurularak, Türkiye'ye silah satışı için lisans verildiği duyuruldu.

Savunma Bakanlığının Özel Danışmanı Riikka Pitkanen basına yaptığı açıklamada, ihracat lisansının zırh için kullanılacak çeliğin Türk şirketine satılması ile ilgili olduğunu belirterek, "Ekim 2019'dan bu yana Türkiye'ye ticari ihracat lisansı verilmedi" dedi.

Finlandiya, Türkiye'nin Suriye'deki askeri operasyonu nedeniyle Ekim 2019'da Türkiye'ye askeri ihracat için yeni lisansları askıya almıştı. Geçtiğimiz sene eylül ayında ise İsveç, Türkiye'ye askeri ihracat yasağını kaldırmıştı.

İsveç ve Finlandiya'nın NATO'ya katılımı konusunda Türkiye ile yürüttüğü müzakereler, Danimarkalı aşırı sağcı Sıkı Yön Partisi lideri Rasmus Paludan'ın, Türkiye'nin Stockholm Büyükelçiliği önünde Kur'an-ı Kerim yakarak düzenlediği provokatif eylem ve terör örgütü PKK/ YPG yandaşlarının düzenlediği Türkiye karşıtı protestoların ardından çıkmaza girdi. - HELSİNKİ

Kaynak: İHA
YORUMLAR
500
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın İsveç'e resti Finlandiya'yı panikletti! 4 yıldır uygulanan silah ambargosunu kaldırdılar Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın İsveç'e resti Finlandiya'yı panikletti! 4 yıldır uygulanan silah ambargosunu kaldırdılar Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın NATO restine İsveç'ten yanıt: Türkiye ile tekrar işleyen bir diyaloğa dönmek istiyoruz Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın NATO restine İsveç'ten yanıt: Türkiye ile tekrar işleyen bir diyaloğa dönmek istiyoruz

Finlandiya, İhracat, Türkiye, Politika, Son Dakika

Son Dakika Politika Finlandiya, 2019'dan bu yana Türkiye'ye uyguladığı silah ambargosunu kaldırdı - Son Dakika

Bu haber İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı İhlas Haber Ajansı kurumudur.

Son Dakika
21:00 Son Dakika: Rekor transfer gerçekleşti! Başakşehir, Ndayishimiye'nin Nice'e transfer olduğunu açıkladı
20:41 Putin'in uykularını kaçıracak hamle! Biden, "Dünyanın en yeteneklisi" diyerek duyurdu
20:36 Oğuzhan Uğur bile kendi ağzından çıkanlara inanamayacak! Fatih Terim için bakın neler demiş
20:08 Amasya'da 10 gündür kayıp olan adam korkunç halde bulundu! Geriye sadece kemikleri ve elbisesi kalmış
19:58 Selçuk İnan kancayı taktı! Galatasaray'ın yıldızı Kasımpaşa yolunda
19:47 Dursun Özbek'in nutku tutuldu! Erden Timur'un Galatasaray'a verdiği para dudak uçuklattı
18:32 Türkiye'nin konuştuğu Onur Şener cinayeti davası başladı! Kız arkadaşı dehşet dolu anları tüm detaylarıyla anlattı
20:58 Türkiye'de ilk kez ölüme sebep olan Strep A bakterisi Meclis'te! CHP'li vekil, Bakan Koca'yı uyardı
19:29 Yılın ilk MGK'sı sona erdi! Bildiride İsveç ve Finlandiya'ya NATO vurgusu
18:59 Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın İsveç'e resti Finlandiya'yı panikletti! 4 yıldır uygulanan silah ambargosunu kaldırdılar
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 25.01.2023 21:40:49. #1.13#
SON DAKİKA: Finlandiya, 2019'dan bu yana Türkiye'ye uyguladığı silah ambargosunu kaldırdı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement