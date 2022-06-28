Finlandiya Cumhurbaşkanlığı tarafından yapılan yazılı açıklamada, "Dışişleri Bakanlarımız, Türkiye 'nin bu hafta Madrid Zirvesi'nde Finlandiya ve İsveç 'in NATO'ya üye olmasını destekleyeceğini teyit eden üçlü bir momerandum imzaladılar" ifadeleri kullanılarak, "Türkiye, geçtiğimiz haftalarda terör tehdidi konusundaki endişelerini dile getirdi. Finlandiya bu endişeleri ciddiye almıştır. Finlandiya, terörizmin tüm biçimlerini ve tezahürlerini kınıyor" denildi. - HELSİNKİ

Kaynak: İHA

Finlandiya, Türkiye, Madrid, İsveç, Politika, Son Dakika

Son Dakika › Politika › Finlandiya Cumhurbaşkanlığı tarafından yapılan yazılı açıklamada, 'Dışişleri Bakanlarımız, Türkiye'nin bu hafta Madrid Zirvesi'nde Finlandiya ve... - Son Dakika

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