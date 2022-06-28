Finlandiya Cumhurbaşkanlığı tarafından yapılan yazılı açıklamada, "Dışişleri Bakanlarımız, Türkiye'nin bu hafta Madrid Zirvesi'nde Finlandiya ve... - Son Dakika
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Finlandiya Cumhurbaşkanlığı tarafından yapılan yazılı açıklamada, "Dışişleri Bakanlarımız, Türkiye'nin bu hafta Madrid Zirvesi'nde Finlandiya ve...

28.06.2022 21:31
Finlandiya Cumhurbaşkanlığı tarafından yapılan yazılı açıklamada, "Dışişleri Bakanlarımız, Türkiye'nin bu hafta Madrid Zirvesi'nde Finlandiya ve...

Finlandiya Cumhurbaşkanlığı tarafından yapılan yazılı açıklamada, "Dışişleri Bakanlarımız, Türkiye'nin bu hafta Madrid Zirvesi'nde Finlandiya ve İsveç'in NATO'ya üye olmasını destekleyeceğini teyit eden üçlü bir momerandum imzaladılar" ifadeleri kullanılarak, "Türkiye, geçtiğimiz haftalarda...

Finlandiya Cumhurbaşkanlığı tarafından yapılan yazılı açıklamada, "Dışişleri Bakanlarımız, Türkiye'nin bu hafta Madrid Zirvesi'nde Finlandiya ve İsveç'in NATO'ya üye olmasını destekleyeceğini teyit eden üçlü bir momerandum imzaladılar" ifadeleri kullanılarak, "Türkiye, geçtiğimiz haftalarda terör tehdidi konusundaki endişelerini dile getirdi. Finlandiya bu endişeleri ciddiye almıştır. Finlandiya, terörizmin tüm biçimlerini ve tezahürlerini kınıyor" denildi. - HELSİNKİ

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Türkiye, Finlandiya ve İsveç arasında üçlü memorandum imzalandı Türkiye, Finlandiya ve İsveç arasında üçlü memorandum imzalandı Türkiye, İsveç ve Finlandiya arasında memorandum imzalandı Türkiye, İsveç ve Finlandiya arasında memorandum imzalandı
Kaynak: İHA

Finlandiya, Türkiye, Madrid, İsveç, Politika, Son Dakika

Son Dakika Politika Finlandiya Cumhurbaşkanlığı tarafından yapılan yazılı açıklamada, 'Dışişleri Bakanlarımız, Türkiye'nin bu hafta Madrid Zirvesi'nde Finlandiya ve... - Son Dakika

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SON DAKİKA: Finlandiya Cumhurbaşkanlığı tarafından yapılan yazılı açıklamada, "Dışişleri Bakanlarımız, Türkiye'nin bu hafta Madrid Zirvesi'nde Finlandiya ve... - Son Dakika
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