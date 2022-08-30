Finlandiya, savaş uçaklarının tatbikatı için bir otoyolu trafiğe kapatacak - Son Dakika
Üye Girişi

Finlandiya, savaş uçaklarının tatbikatı için bir otoyolu trafiğe kapatacak

30.08.2022 18:28
Finlandiya, savaş uçaklarının tatbikatı için bir otoyolu trafiğe kapatacak

Finlandiya, savaş uçaklarının tatbikatı için bir otoyolu trafiğe kapatacağını duyurdu.

Finlandiya, savaş uçaklarının tatbikatı için bir otoyolu trafiğe kapatacağını duyurdu.

Finlandiya'da savaş çıkması durumunda, havaalanlarının zarar görmesi halinde savaş uçaklarının iniş ve kalkışları için ülkedeki bazı otobanların kullanılması öngörülüyor. Finlandiya Hava Kuvvetleri Akademisi'nden yapılan açıklamada, "Hava Kuvvetleri, gerektiğinde uçağı ülke genelinde hızla uçurabilmek için ana üslerinin dışındaki yerlerde düzenli olarak tatbikat yapıyor" denildi.

Yaklaşık 200 askeri personelin katılacağı tatbikatta, Finlandiya'nın Hava Kuvvetleri filosundaki "F/A-18 Hornet" ve "Hawk Mk 51" savaş uçakları Eylül ayının son haftasında iniş- kalkış yapacak.

Finlandiya, Rusya'nın Ukrayna'yı işgali sonucunda NATO ittifakına üyelik başvurusunda bulunurken, ülke içindeki askeri eğitimini önemli ölçüde artırdı. İkinci Dünya Savaşı sırasında Sovyetler Birliği'nin işgal girişimine karşı koyan Finlandiya, ordusunu on yıllardır Rusya'nın olası saldırganlığına hazırlıyor. - HELSİNKİ

YORUMLAR
500
Cumhurbaşkanı Erdoğan: 'Tehditleri kaynağında engelleme stratejisine geçerek artık geriden gelen değil, ön alan bir ülke haline geldik.' Cumhurbaşkanı Erdoğan: 'Tehditleri kaynağında engelleme stratejisine geçerek artık geriden gelen değil, ön alan bir ülke haline geldik.' Cumhurbaşkanı Erdoğan: 'Tehditleri kaynağında engelleme stratejisine geçerek artık geriden gelen değil, ön alan bir ülke haline geldik.' Cumhurbaşkanı Erdoğan: 'Tehditleri kaynağında engelleme stratejisine geçerek artık geriden gelen değil, ön alan bir ülke haline geldik.'
Kaynak: İHA

Togo Cumhuriyeti, Finlandiya, Politika, Son Dakika

Son Dakika Politika Finlandiya, savaş uçaklarının tatbikatı için bir otoyolu trafiğe kapatacak - Son Dakika

Bu haber İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı İhlas Haber Ajansı kurumudur.

Son Dakika
18:03 Şarkıcı Ece Seçkin, fotoğrafına gelen bir yorum üzerine sinirden deliye döndü!
17:42 AFAD'dan 10 ile kuvvetli yağış uyarısı! Tarih bile belli
17:33 Hindistan'da şaşkınlık yaratan gelenek! Eve temizliğe giden hizmetçiler, bekar erkeklerle ilişkiye giriyor!
16:58 Bakan Varank açıkladı: Türkiye'nin otomobili TOGG, 2023 martta satışa çıkacak
16:42 Oğuzhan Koç ile Demet Özdemir'in düğününde çekilen toplu fotoğrafı küfürle paylaştı
16:36 TEM Otoyolu'nda feci kaza! 6 araç birbirine girdi: 8 yaralı
16:27 İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu: Ekrem İmamoğlu'na teşekkür etmek birileri için ayıp olabiliyor
16:17 AK Partili Taşkesenlioğlu'nun boşanma aşamasındaki eşi Ünsal Ban'ın kaçış planı ortaya çıktı!
15:47 Manchester United, dudak uçuklatan bonservis bedeliyle Antony'i transfer etti
15:44 Mersin'de cenaze töreninde çıkan silahlı ve bıçaklı kavgada toplam 6 kişi yaralandı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 30.08.2022 18:28:28. #1.13#
SON DAKİKA: Finlandiya, savaş uçaklarının tatbikatı için bir otoyolu trafiğe kapatacak - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement