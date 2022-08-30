Finlandiya'da savaş çıkması durumunda, havaalanlarının zarar görmesi halinde savaş uçaklarının iniş ve kalkışları için ülkedeki bazı otobanların kullanılması öngörülüyor. Finlandiya Hava Kuvvetleri Akademisi'nden yapılan açıklamada, "Hava Kuvvetleri, gerektiğinde uçağı ülke genelinde hızla uçurabilmek için ana üslerinin dışındaki yerlerde düzenli olarak tatbikat yapıyor" denildi.

Kaynak: İHA

Togo Cumhuriyeti, Finlandiya, Politika, Son Dakika

Son Dakika › Politika › Finlandiya, savaş uçaklarının tatbikatı için bir otoyolu trafiğe kapatacak - Son Dakika

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