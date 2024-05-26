Fırat Kalkanı bölgesine taciz ateşi açan 3 terörist etkisiz

Suriye'nin kuzeyindeki Fırat Kalkanı bölgesine 3 PKK/ YPG'li terörist tarafından taciz ateşi açıldı. Ateş sonrası Mehmetçik karşılık vererek teröristleri etkisiz hale getirdi.
Milli Savunma Bakanlığı, Suriye'nin kuzeyinde yaşanan gelişmeyi duyurdu. Teröristlere misliyle karşılık verildiği belirtilen bakanlık açıklamasında şu ifadeler yer aldı:
"Taciz ateşi açan teröristlere misliyle karşılık verildi. Kahraman Türk Silahlı Kuvvetlerimiz, Suriye'nin kuzeyindeki Fırat Kalkanı bölgesine taciz ateşi açan 3 PKK/YPG'li teröristi ateş destek vasıtalarıyla etkisiz hâle getirdi."
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