Erdoğan: Muhalefetin Seviyesine Tanık Oluyoruz

Politika

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Ülkemizdeki muhalefetin seviyesine son günlerde bir kez daha tanık olduk. Açık söylüyorum; 'Türkiye'nin ana muhalefet partisini mi, yoksa bir ilkokul müsameresini mi izliyoruz' halen anlayamadık. Lafa gelince Sayın Özel, 'Gazi Mustafa Kemal'in koltuğunda oturuyorum' diyor.

Ama bakıyorsunuz, ne bir ciddiyet var, ne ağırbaşlılık var; ne de işgal ettiği makamın kendisine zorunlu kıldığı vakur duruş var. Koltuğunu korumak için bir 'atraksiyon' yapması lazım; fakat onu bile doğru-düzgün beceremiyor.