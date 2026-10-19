Fon krizi sonrası kritik anket! AK Parti\'nin oylarında düşüş var

GENAR'ın Ekim 2026 Türkiye Raporu'nda siyasi partilerin oy oranlarına ilişkin dikkat çekici sonuçlar yer aldı. Araştırmada AK Parti ilk sıradaki yerini korurken, CHP'den ayrılan Yeni Parti ikinci sıraya yükseldi. GENAR Başkanı İhsan Aktaş, fon krizinin siyasi etkilerine ilişkin değerlendirmesinde AK Parti'nin oy oranının eylül ayına göre yaklaşık 3 puan gerilediğini söyledi.

AK PARTİ İLK SIRADA, YENİ PARTİ İKİNCİ

GENAR'ın paylaştığı Ekim 2026 sonuçlarına göre siyasi partilerin oy oranları şöyle:

AK Parti: %33,7

Yeni Parti: %23,3

DEM Parti: %9,5

CHP: %7,5

MHP: %7,2

İYİ Parti: %6,5

Yeniden Refah Partisi: %2,9

Zafer Partisi: %2,8

Anahtar Parti: %2,6

TİP: %1,4

Saadet Partisi: %0,8

BBP: %0,6

Diğer: %1,2

Araştırma sonuçlarında AK Parti ile Yeni Parti arasındaki fark 10,4 puan olarak hesaplandı. DEM Parti üçüncü, CHP ise dördüncü sırada yer aldı.

"AK PARTİ'NİN OYLARI 3 PUAN CİVARINDA GERİLEDİ"

GENAR Başkanı İhsan Aktaş, fon krizinin siyasi dengeler üzerindeki etkisini değerlendirdi.

Aktaş, "Fon krizinden sonra kamuoyunun merak ettiği en önemli soru, fon krizinin siyaseti ne kadar etkileyeceği meselesi oldu. Bu bağlamda, ilk günlerdeki siyasi hasarın daha yüksek olduğu kanaatindeyim." ifadelerini kullandı.

AK Parti'nin eylül ayında yüzde 36 bandında olduğunu hatırlatan Aktaş, ekim ayında oy oranının yüzde 33 bandına gerilediğini belirterek yaklaşık 3 puanlık kayıp yaşandığını ifade etti.

Aktaş, kaybın daha yüksek olmamasında muhalefetin dağınık yapısının etkili olduğunu düşündüğünü söyledi.

"TÜRKİYE'DE ÜÇ MUHALEFET PARTİSİ YENİDEN KURULUYOR"

Türkiye'deki muhalefet partilerinin yeniden yapılanma sürecinde olduğunu savunan Aktaş, Yeni Parti, DEM Parti ve CHP'ye dikkat çekti.

Yeni Parti'nin henüz kuruluş aşamasını tamamlayamadığını belirten Aktaş, partinin araştırmada ikinci sırada yer almasına rağmen kurumsal olarak siyaset üretmesinin zaman alacağını ifade etti.

DEM Parti'nin kongresinin ardından Demokratik Cumhuriyet Hareketi'ne dönüşmek üzere yeniden yapılanmaya gittiğini söyleyen Aktaş, partinin ülke geneline yönelik politikalar geliştirmeye başlayacağını öne sürdü.