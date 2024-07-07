Fransa Başbakanı Gabriel Attal, istifasını sunacak - Son Dakika
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Politika

Fransa Başbakanı Gabriel Attal, istifasını sunacak

Fransa Başbakanı Gabriel Attal, erken genel seçimlerin ikinci turunda sandık çıkış anketlerinin açıklamasının ardından yarın Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'a istifasını sunacağını açıkladı. Attal, yeni bir hükümet kurulana kadar görevine devam edeceğini belirtti.

07.07.2024 22:46
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Fransa Başbakanı Gabriel Attal, yarın Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'a istifasını sunacağını açıkladı.

Fransa Başbakanı Gabriel Attal, erken genel seçimlerin ikinci turunda sandık çıkış anketlerinin açıklamasının ardından basın toplantısı düzenledi. Attal, yarın Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'a istifasını sunacağını açıklayarak, "Cumhuriyetçi geleneğe sadık kalarak, yarın sabah Cumhurbaşkanı'na istifamı sunacağım" dedi.

Başbakan Attal, yeni bir hükümet kurulana kadar gerektirdiği sürece görevine devam edeceğini belirterek, istifa kararını partisinin Ulusal Meclis'te mutlak veya nispi çoğunluğa sahip olmaması nedeniyle aldığını açıkladı. - PARİS

Kaynak: İHA

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Son Dakika Politika Fransa Başbakanı Gabriel Attal, istifasını sunacak - Son Dakika

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