Fransa'da Sol Koalisyon Yeni Halk Cephesi Başbakan Adayını Belirledi - Son Dakika
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Politika

Fransa'da Sol Koalisyon Yeni Halk Cephesi Başbakan Adayını Belirledi

Fransa'da düzenlenen erken genel seçimlerin ardından sol koalisyon Yeni Halk Cephesi, başbakan adayı olarak Lucie Castets'i belirledi. Cumhurbaşkanı Macron ise mevcut hükümetin geçici olarak görevde kalacağını ve Paris 2024 Olimpiyat Oyunları'na odaklanacaklarını açıkladı.

23.07.2024 23:32
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Fransa'da düzenlenen erken genel seçimlerde birinci olan sol koalisyon Yeni Halk Cephesi (Nouveau Front Populaire), başbakan adayı olarak Lucie Castets'i belirledi.

Fransa'da 30 Haziran ve 7 Temmuz'da düzenlenen erken genel seçimlerin ardından sol koalisyon Yeni Halk Cephesi (Nouveau Front Populaire), başbakan adayı üzerinde uzlaştı. Sol koalisyon, mali suçlar uzmanı Lucie Castets'i başbakan adayı olarak belirledi.

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, bir televizyon programında yaptığı açıklamada Yeni Halk Cephesi'nin başbakan önerisi hakkında bilgi vermemiş, "Mesele bu değil. Mesele isim değil. Mesele şu: Meclis'te hangi çoğunluk ortaya çıkabilir? Ağustos ortasına kadar bir şeyleri değiştirecek durumda değiliz, çünkü bu kargaşa oluşturur" demişti.

Macron, ayrıca mevcut hükümetin gelecek ayın ortasına kadar geçici olarak görevde kalacağını ve Paris 2024 Olimpiyat Oyunları'na odaklanacağını belirtmişti. Macron, Olimpiyat Oyunları'nın ardından yeni bir başbakan atayacağını aktarmıştı.

Fransa'da erken genel seçim

Fransa'da Avrupa Parlamentosu seçimlerinde aşırı sağcı Ulusal Birlik Partisi tarafından elde edilen ezici üstünlük nedeniyle Cumhurbaşkanı Macron, 9 Haziran'da Ulusal Meclisi feshetmişti. Fransa'da 30 Haziran'da 1. turu yapılan erken genel seçimlerde oyların yüzde 33.15'ini alan Ulusal Birlik Partisi birinci olmuştu. Erken seçimlerin ikinci turunda ise, Jean Luc Melenchon'un liderliğindeki Boyun Eğmeyen Fransa (LFI), Yeşiller Partisi (EEVL), Sosyalist Parti (PS) ve Komünist Parti'den (PCF) oluşan sol koalisyon Yeni Halk Cephesi (Nouveau Front Populaire) 182 sandalye ile seçimi ilk sırada tamamlamıştı. Seçimlerin ardından Fransa Başbakanı Gabriel Attal istifa etmiş, Attal'ın yeni bir hükümet kurulana kadar görevlerini yürütmeye devam edeceği bildirilmişti. - PARİS

Kaynak: İHA

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