Fransa, İran'ın Paris Büyükelçisini 700 süpermarketi vuran siber saldırı üzerine çağırdı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Son Dakika Uygulamayı yükle! YÜKLE

Fransa, İran'ın Paris Büyükelçisini 700 süpermarketi vuran siber saldırı üzerine çağırdı

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş
Yorum yap

Fransa Dışişleri Bakanlığı, 11-12 Ekim'de 700 süpermarkette buzdolabı ve dondurucuları devre dışı bırakan siber saldırı nedeniyle İran'ın Paris Büyükelçisini sabah saatlerinde bakanlığa çağırdı. Bakan Jean-Noel Barrot, saldırıyı 'benzeri görülmemiş büyüklükte' nitelendirdi.

Fransa Dışişleri Bakanlığı, süpermarketlerdeki buzdolapları ve dondurucuları hedef alan siber saldırılar nedeniyle İran'ın Paris Büyükelçisini çağırdı.

Fransa Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, ülkede geçtiğimiz ay yüzlerce süpermarketteki buzdolapları dondurucuları devre dışı bırakan bir siber saldırı nedeniyle İran'ın Paris Büyükelçisinin sabah saatlerinde bakanlığa çağrıldığı ifade edildi. Fransa Dışişleri Bakanı Jean- Noel Barrot yaptığı açıklamada, "Bu, topraklarımıza yönelik ilk feniş çaplı sabotaj amaçlı siber saldırı olup ulusun çıkarlarına ve Fransız halkının güvenliğine yönelik büyük bir saldırı teşkil etmektedir" dedi. Bakan Barrot, "Ayrıca şunu da söyleyebilirim ki hiçbir ihtimali dışlamıyoruz ve daha fazla saldırıyı önlemek için orantılı ve gerekli gördüğümüz tüm önlemleri alacağız. Bu önlemler arasında kamuoyuna açıklamayabileceğimiz önlemler de yer alabilir" şeklinde konuştu. Barrot, hükümetin "ülkede benzeri görülmemiş büyüklükte bir saldırı" olarak nitelendirdiği olaya karşılık Avrupa Birliği'nin yaptırım uygulaması için baskı yapacağını söyledi. Barrot, İran'da veya başka bir yerde bunu tekrar yapmaya kalkışabilecek herkesi caydırmak için kararlı önlemler alınacağını vurguladı.

Fransa'ya yönelik siber saldırı

Fransa Dışişleri Bakanı Barrot dün yaptığı açıklamada, 11 ve 12 Ekim'de gerçekleştirilen ve 700'den süpermarketi hedef alan siber saldırıların arkasında İran Devrim Muhafızları Ordusu'nun olduğunu belirtmiş, sistemlere uzaktan erişilerek buzdolaplarının ve dondurucuların sıcaklıklıklarının artırıldığını belirtmişti. Fransız perakendecilere göre milyonlarca euro değerinde gıda bozulmuş, yükselen sıcaklıklar yangınlara veya ekipmanların erimesine neden olmuştu. Paris Savcısı Laure Beccuau dün yaptığı açıklamada, saldırılarla ilgili İran Devrim Muhafızları'nın siber birimi "Shahid Kaveh" hakkında soruşturma başlattığını duyurmuştu. Savcılık, Shahid Kaveh'in iki yetkilisi hakkında uluslararası tutuklama emri çıkarılmasını talep etmişti. Benzer olaylar daha sonra diğer Avrupa ülkelerinde de yaşanmıştı.

2 Kasım'da Belçika, Estonya, İrlanda, Lüksemburg ve İsveç'teki marketlerde de sıcaklık artışları kaydedilmişti.

Son günlerde Avrupa hava trafiği de onlarca uçuşa yönelik asılsız bomba ihbarları nedeniyle aksarken, bu tehditlerin kaynağı henüz belirlenemedi.

Kaynak: İHA
Dışişleri BakanlığıTeknolojiGüvenlikPolitikaEkonomiFransaParisDünyaNoelİranSon Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

1000

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

SGK Uzmanı Murat Bal en düşük emekli maaşında net rakamı verdi SGK Uzmanı Murat Bal en düşük emekli maaşında net rakamı verdi
Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın Atatürk’le ilgili sözleri anma törenine damga vurdu Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Atatürk'le ilgili sözleri anma törenine damga vurdu
Dosya istinafa gidiyor Güllü’nün ölümündeki o detay her şeyi değiştirebilir Dosya istinafa gidiyor! Güllü'nün ölümündeki o detay her şeyi değiştirebilir
Fenerbahçe’den kimsenin beklemediği transfer hamlesi Fenerbahçe'den kimsenin beklemediği transfer hamlesi
Yüksek gerilim hattında akıma kapıldı Çevredekilerin tepkisi şaşırttı Yüksek gerilim hattında akıma kapıldı! Çevredekilerin tepkisi şaşırttı
Polis babanın evde bıraktığı silah 12 yaşındaki oğlunun sonu oldu Polis babanın evde bıraktığı silah 12 yaşındaki oğlunun sonu oldu
16:45
İzmir’de hayatını kaybeden işçilerin sayısı 18’e yükseldi
İzmir’de hayatını kaybeden işçilerin sayısı 18'e yükseldi
16:44
Aykut Erdoğdu’dan şaşırtan Fatma Betül Kaya çıkışı: Ağladığını görüyorum, içim sızlıyor
Aykut Erdoğdu'dan şaşırtan Fatma Betül Kaya çıkışı: Ağladığını görüyorum, içim sızlıyor
16:22
Okan Buruk’un ismini verdiği yıldız için bir kamyon para istediler
Okan Buruk'un ismini verdiği yıldız için bir kamyon para istediler
16:03
Emekli maaşı için kulislerde konuşulan rakam “Sürpriz olmaz“ diyerek açıkladı
Emekli maaşı için kulislerde konuşulan rakam! "Sürpriz olmaz" diyerek açıkladı
15:53
Cezaevindeki Aylin Kotil’den Sarıgül’e sitem dolu sözler: Bu sonuncusu biraz ağır oldu
Cezaevindeki Aylin Kotil'den Sarıgül'e sitem dolu sözler: Bu sonuncusu biraz ağır oldu
15:22
Türkiye dahil 4 ülkeden tarihi imza Avrupa’ya yeni enerji koridoru geliyor
Türkiye dahil 4 ülkeden tarihi imza! Avrupa'ya yeni enerji koridoru geliyor
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 10.11.2026 16:54:32. #7.13#
SON DAKİKA: Fransa, İran'ın Paris Büyükelçisini 700 süpermarketi vuran siber saldırı üzerine çağırdı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android