Fransa, İsrail liderlerinin tutuklanması talebine destek verdi - Son Dakika
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Politika

Fransa, İsrail liderlerinin tutuklanması talebine destek verdi

Fransa, Uluslararası Ceza Mahkemesi Başsavcısı'nın İsrail Başbakanı ve Savunma Bakanı hakkında tutuklama emri çıkarılması talebine destek verdi. Fransa, uluslararası insancıl hukuka uyulması gerektiğini vurgulayarak, bölgede barışı sağlayacak kalıcı siyasi çözüm arayışına devam edeceğini belirtti. Belçika da benzer bir açıklama yaparak UCM'nin çalışmalarını desteklediğini ifade etti. ABD Başkanı Biden ise bu talebe tepki gösterdi.

21.05.2024 15:52
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Fransa, Uluslararası Ceza Mahkemesi (UCM) Başsavcısı Karim Ahmad Khan'ın İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu ve İsrail Savunma Bakanı Yoav Gallant hakkında tutuklama emri çıkarılması talebinde bulunmasına destek verdi.

Uluslararası Ceza Mahkemesi (UCM) Başsavcısı Karim Ahmad Khan'ın İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu ve İsrail Savunma Bakanı Yoav Gallant hakkında tutuklama emri çıkarılması talebinde bulunmasına Fransa'dan destek geldi.

Fransa Dışişleri Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, "Fransa, aylardır uluslararası insancıl hukuka kesinlikle uyulması gerektiği ve özellikle Gazze Şeridi'ndeki sivil kayıpların kabul edilemez olduğu ve insani erişimin yetersiz olduğu konusunda uyarıda bulunuyor. Fransa, Uluslararası Ceza Mahkemesi'ni, bağımsızlığını ve cezasızlıkla mücadeleyi her zaman desteklemektedir" ifadesine yer verildi. Açıklamada, Fransa'nın bölgede barışı yeniden tesis edebilecek, hem İsraillilerin hem de Filistinlilerin acılarına son verecek kalıcı siyasi çözüm arayışına devam etmeye kararlı olduğu vurgulandı.

Belçika da destek verdi

Belçika Dışişleri Bakanı Hadja Lahbib de Fransa ile benzer bir açıklama yaptı. Lahbib, "Gazze'de işlenen suçlar, faili kim olursa olsun en üst düzeyde yargılanmalıdır. Suçun işlendiği her yerde cezasızlıkla mücadele etmek Belçika için bir önceliktir" dedi. Belçika'nın UCM'nin çalışmalarını desteklediğini kaydeden Lahbib, "Savcı Karim Khan'ın hem Hamas hem de İsrailli yetkililere yönelik tutuklama emri talebi, Filistin'de olanların soruşturulması açısından önemli bir adımdır" şeklinde konuştu.

Öte yandan, ABD Başkanı Joe Biden ise UCM Başsavcısı Khan'ın tutuklama emri çıkarılması talebinde bulunmasına tepki göstermişti. Biden, "UCM savcısının İsrailli liderler hakkında tutuklama emri çıkarılması için yaptığı başvuru çok çirkin" ifadesini kullanmıştı.

UCM Başsavcısı Karim Ahmad Khan dün Netanyahu ve Gallant ile Hamas'ın Gazze lideri Yahya Sinwar, Hamas'ın askeri kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları Komutanı Muhammed Diyab İbrahim el-Masri ve Hamas Siyasi Büro Başkanı İsmail Haniye hakkında tutuklama emri çıkarılması talebinde bulunmuştu. - PARİS

Kaynak: İHA

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