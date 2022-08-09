Fransa, Vincennes Şatosu'nu Rus vatandaşların ziyaret etmesini yasakladı - Son Dakika
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Fransa, Vincennes Şatosu'nu Rus vatandaşların ziyaret etmesini yasakladı

09.08.2022 16:53
Fransa, Vincennes Şatosu'nu Rus vatandaşların ziyaret etmesini yasakladı

Fransa ordusunun, başkent Paris'te bulunan Vincennes Şatosu'nu Rusya-Ukrayna savaşı nedeniyle Rus vatandaşların ziyaret etmesini yasakladığı açıklandı.

Fransa ordusunun, başkent Paris'te bulunan Vincennes Şatosu'nu Rusya-Ukrayna savaşı nedeniyle Rus vatandaşların ziyaret etmesini yasakladığı açıklandı.

Rusya- Ukrayna savaşı devam ederken, Fransa'dan Rus vatandaşlarına yönelik bir karar açıklandı. Fransa ordusu tarafından, ülkenin başkenti Paris'te bulunan Vincennes Şatosu'nu Rusya- Ukrayna savaşı nedeniyle, Rus vatandaşların ziyaret etmesinin yasaklandığı duyuruldu.

Geçmişte Fransız krallarının yaşadığı ve Avrupa'nın en iyi korunmuş yapıları arasında yer alan Vincennes Şatosu, çoğunlukla gezi turları, konserler, tiyatro oyunları ve diğer etkinliklere ev sahipliği yapıyor. Vincennes Şatosu ayrıca, Fransız Silahlı Kuvvetlerinin tarihi arşivlerinin bir bölümünü barındırıyor. Her yıl yaklaşık 150 bin ziyaretçi kabul eden Şato'ya yetişkinler giriş ücreti olarak 9,50 euro ödüyor.

Öte yandan 28 Temmuz tarihinde 2 Rus kadının Vincennes Şatosu'na girişine izin verilmediği öğrenildi. Fransa'da 5 aydır bulunan 31 yaşındaki Rus kadınlardan biri, Şato girişinde güvenlik görevlisinin pasaportunu görmek istediğini daha sonra güvenlik görevlisinin kendisine "Rus olduğu için" Şato'ya giremeyeceğini söylediğini belirtti.

Fransa hükümeti verilerine göre, Rusya'nın 24 Şubat'ta başlattığı Ukrayna'ya yönelik saldırılarının ardından 100 bin Ukraynalı sığınmacı Fransa'ya kabul etti. Ulusal İstatistik ve Ekonomik Araştırmalar Enstitüsü (INSEE) ise geçtiğimiz yılın verilerine göre Fransa'da 73 bin 500 Rus göçmenin yaşadığını belirtti. - PARİS

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Kaynak: İHA

Fransa, Paris, Rusya, Politika, Son Dakika

Son Dakika Politika Fransa, Vincennes Şatosu'nu Rus vatandaşların ziyaret etmesini yasakladı - Son Dakika

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