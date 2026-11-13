Fransa, Suudi Arabistan'a yönelik Husi saldırılarına karşı baskı artırılmalı dedi - Son Dakika
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Fransa, Suudi Arabistan'a yönelik Husi saldırılarına karşı baskı artırılmalı dedi

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Fransa Dışişleri Sözcüsü, AB'nin Husileri 'terör örgütü' tanımlaması sorusuna, Suudi Arabistan'a yönelik saldırıların sona ermesi için Husilere baskının artırılması gerektiği yanıtını verdi. Reuters'a konuşan 6 Avrupalı yetkili, Riyad'ın AB'ye baskı yaptığını öne sürdü.

Fransa Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Pascal Confavreux, Paris yönetiminin Avrupa Birliği'nin (AB) Yemen'deki İran destekli Husileri "terör örgütü" olarak tanımlaması fikrini destekleyip desteklemediğine ilişkin bir soruya cevabında, "Bu konudaki tutumumuz, özellikle Suudi Arabistan topraklarına yönelik kabul edilemez saldırıların ve provokasyonların sona erdirilmesi amacıyla Husiler üzerindeki baskının artırılmasının gerekli olduğu yönündedir" dedi.

Fransa'dan Yemen'deki İran destekli Husilere yönelik baskının artırılması gerektiğine ilişkin açıklama geldi. Fransa Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Pascal Confavreux, düzenlediği basın toplantısında, Paris'in AB'nin Husileri "terör örgütü" olarak tanımlaması fikrini destekleyip desteklemediğine ilişkin bir soruyu cevapladı. Confavreux, "Bu konudaki tutumumuz, özellikle Suudi Arabistan topraklarına yönelik kabul edilemez saldırıların ve provokasyonların sona erdirilmesi amacıyla Husiler üzerindeki baskının artırılmasının gerekli olduğu yönündedir" ifadelerini kullandı.

Fransız yetkili, Husi saldırılarının yalnızca Suudi Arabistan topraklarıyla da kısıtlı kalmadığını belirtti.

" Riyad, AB'yi baskılıyor"

İngiltere merkezli Reuters haber ajansına konuşan 6 Avrupalı yetkili, Riyad yönetiminin Husilerin "terör örgütü" olarak tanımlanması için AB'ye baskı yaptığını öne sürdü. Adı açıklanmayan yetkililer Suudi Arabistan'ın, bu adımın gelecekteki muhtemel bir barış sürecini baltalayabileceğine ilişkin Avrupa'daki endişeleri henüz aşamadığını söyledi.

Husiler AB yaptırımlarına tabi tutuluyor

Husiler, halihazırda silah ambargosu ve 12 askeri yetkilisine yönelik mal varlığı dondurma kararları da dahil olmak üzere AB yaptırımlarına tabi tutuluyor. Ancak, Brüksel henüz Husileri "terör örgütü" olarak tanımlama kararı almadı. AB, Husilere büyük ölçüde destek sağladığı belirtilen İran Devrim Muhafızları Ordusu'nu (DMO) "terör örgütü" olarak tanımlıyor.

Öte yandan ABD, Avustralya ve Kanada'nın da aralarında bulunduğu bazı Batılı ülkeler, geçmişte Husileri terör örgütü olarak tanımlama kararı almıştı.

Kaynak: İHA
Suudi ArabistanDiplomasiPolitikaFransaRiyadTerörDünyaSon Dakika

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