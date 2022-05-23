Fransa, Ukrayna'nın AB'ye üyeliğinin 15-20 yıl sürebileceği konusunda uyardı - Son Dakika
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Fransa, Ukrayna'nın AB'ye üyeliğinin 15-20 yıl sürebileceği konusunda uyardı

23.05.2022 00:57
Fransa, Ukrayna'nın AB'ye üyeliğinin 15-20 yıl sürebileceği konusunda uyardı

Fransa Avrupa İşlerinden Sorumlu Devlet Bakanı Clement Beaune, Ukrayna'nın Avrupa Birliği'ne yaptığı üyelik başvurusuna değinerek, Ukrayna'nın AB'ye katılmasının 15-20 yıl sürebileceği konusunda uyardı.

Fransa Avrupa İşlerinden Sorumlu Devlet Bakanı Clement Beaune, Ukrayna'nın Avrupa Birliği'ne yaptığı üyelik başvurusuna değinerek, Ukrayna'nın AB'ye katılmasının 15-20 yıl sürebileceği konusunda uyardı.

Rusya'nın saldırılarının ardından Ukrayna, Avrupa Birliği'ne (AB) katılmak için başvuruda bulunmuş ve sürecin hızlandırılmasını talep etmişti. Fransa Avrupa İşlerinden Sorumlu Devlet Bakanı Clement Beaune yaptığı açıklamada, Ukrayna'nın AB'ye katılmasının on yıllar sürebileceği konusunda uyararak, "Dürüst olmak zorundayız. Ukrayna'nın altı ay veya bir iki yıl içinde AB'ye katılacağını söylüyorsanız, yalan söylüyorsunuz. Muhtemelen 15 veya 20 yıl sürecek" dedi.

Beaune, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un Ukrayna'yı AB'ye daha erken entegre etmeye yardımcı olabilecek daha gevşek bir "Avrupa siyasi topluluğu" oluşturulması teklifini yineleyerek, "Ukraynalılara herhangi bir yanılsama veya yalan sunmak istemiyorum" dedi.

Cumhurbaşkanı Macron'un Avrupa siyasi topluluğu girişimi, haziran ayında yapılacak AB Zirvesi'nde ele alınması bekleniyor. - PARİS

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Kaynak: İHA

Avrupa Birliği, Ukrayna, Fransa, Rusya, Politika, Son Dakika

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SON DAKİKA: Fransa, Ukrayna'nın AB'ye üyeliğinin 15-20 yıl sürebileceği konusunda uyardı - Son Dakika
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