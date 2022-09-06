Fransız ve ABD'li siyasilerin bu hafta Tayvan'ı ziyaret etmesi bekleniyor - Son Dakika
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Fransız ve ABD'li siyasilerin bu hafta Tayvan'ı ziyaret etmesi bekleniyor

06.09.2022 18:27
Fransız ve ABD'li siyasilerin bu hafta Tayvan'ı ziyaret etmesi bekleniyor

Fransız 5 milletvekilinden oluşan bir heyet ile ABD Kongresi üyelerinden oluşan başka bir heyetin bu hafta Tayvan'ı ziyaret etmesi bekleniyor.

Fransız 5 milletvekilinden oluşan bir heyet ile ABD Kongresi üyelerinden oluşan başka bir heyetin bu hafta Tayvan'ı ziyaret etmesi bekleniyor.

Çin ve ABD arasındaki Tayvan gerilimi devam ederken, Fransız ve ABD'li siyasilerden oluşan 2 farklı heyetin bu hafta Tayvan'ı ziyaret etmesi bekleniyor. Tayvan Dışişleri Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, Fransız heyetinin yarın Tayvan'ı ziyaret edeceği ve 12 Eylül'e ülkede kalacakları belirtildi. Bakanlık, 5 milletvekilinden oluşan Fransız heyete Senatör Cyril Pellevat'in başkanlık edeceğini ve heyetin Tayvan lideri yardımcısı William Lai ile görüşeceklerini aktardı.

ABD basınında yer alan haberlerde ise iki partiden oluşan ABD'li heyete Temsilciler Meclis üyesi Demokrat Stephanie Murphy'nin başkanlık edeceği ve heyetin yarın Tayvan'a gelmesinin beklendiği belirtilerek, heyetin cuma gününe kadar ülkede kalmasının beklendiği ifade edildi. ABD heyetinin diğer üyeleri arasında ise Demokrat Kaiali'i Kahele ve Cumhuriyetçi Scott Franklin, Joe Wilson, Andy Barr, Darrell Issa, Claudia Tenney ve Kat Cammack'ın yer almasının beklendiği aktarıldı.

ABD'li Senatör Blackburn, Tayvan lideri Tsai ile görüşmüştü

ABD Ticaret ve Silahlı Hizmetler Komitesi'nde görevli Senatör Marsha Blackburn, Çin'in Tayvan üzerindeki baskı ve tehditlerine rağmen 26 Ağustos'ta Tayvan'a 3 günlük ziyaret düzenlemiş, Tayvan lideri Tsai İng-wen ile bir araya gelmişti.

Pelosi'nin Tayvan ziyareti bölgede tansiyonu yükseltmişti

ABD Temsilciler Başkanı Nancy Pelosi, 1 Ağustos'ta Singapur'dan başlayan Asya ziyareti kapsamında Malezya'nın ardından beraberindeki heyetle birlikte 2 Ağustos'ta Tayvan'ın başkenti Taipei'ye gelmişti. Pelosi'nin Çin'in kendi toprağı olarak gördüğü Tayvan'a yaptığı ziyaretin ardından ABD ve Çin arasında gerilim tırmanmış, Çin, Tayvan çevresinde askeri tatbikatlar düzenlemişti. Çin'in Tayvan çevresinde düzenlediği tatbikatlar bazı ülkeler tarafından tepkiyle karşılanmıştı.

Pelosi, adayı 25 yıl aradan sonra ziyaret eden ilk ABD Temsilciler Meclisi Başkanı olmuştu.

Çin-Tayvan krizi

Çin yönetimi, Tayvan'ın Çin'in bir parçası olduğunu savunurken, Çin ile egemenlik ihtilafı yaşayan Tayvan ise "bağımsız bir ülke" olduğunu belirtiyor. ABD ise Tayvan'ı bağımsız bir ülke olarak tanımamasına karşın Asya-Pasifik bölgesindeki askeri ittifaklarını güçlendirmeye çalışıyor. Pekin, ABD gemilerinin bölgedeki faaliyetlerini "Tayvan'a bağımsızlık konusunda destek sinyali" ve "provokasyon" olarak yorumlarken, Tayvan'a gerçekleştirilen üst düzey ziyaretleri "kendi işlerine müdahale" ve "Tayvan'ın egemenliğinin fiilen tanınması" olarak görüyor. - TAİPEİ

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Kaynak: İHA

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Son Dakika Politika Fransız ve ABD'li siyasilerin bu hafta Tayvan'ı ziyaret etmesi bekleniyor - Son Dakika

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