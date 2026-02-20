Friedrich Merz Yeniden CDU Genel Başkanı - Son Dakika
20.02.2026 22:29
Friedrich Merz, Stuttgart'ta yapılan kongrede CDU'nun genel başkanı seçildi, geçerli oyların %91,17'sini aldı.

Almanya Başbakanı Friedrich Merz, Stuttgart kentinde gerçekleştirilen Hristiyan Demokrat Birlik Partisi (CDU) olağan kongresinde kullanılan 963 geçerli oyun yüzde 91,17'sini alarak yeniden parti genel başkanı seçildi.

Almanya'da iktidarın büyük ortağı Hristiyan Demokrat Birlik Partisinin (CDU) Stuttgart kentinde devam eden 38. kongresinin öğleden sonraki oturumlarının ardından delegeler genel başkan seçimi için oy kullandı. Elektronik oylama sisteminde yaşanan arıza nedeniyle genel başkan seçiminin kağıt pusula yoluyla yapılmasına karar verildi. Kongre salonunda oy kullanma kabinlerinin kurulması ve kullanılan oyların sayımı nedeniyle genel başkan seçim sonuçları akşam saatlerinde belli oldu. Kongrenin yönetiminden sorumlu divan heyeti yaptığı açıklamada Friedrich Merz'in kullanılan oyların yüzde 91,17'sini alarak yeniden genel başkan seçildiğini ilan etti. Buna göre partinin kayıtlı 1001 delegesinden 977'si genel başkan seçiminde oy kullandı. 963 oy geçerli sayılırken, 85 delegenin hayır oyuna karşılık 878 delegenin oyunu alan Merz, bir kez daha CDU'nun genel başkanı seçildi. 14 delege ise çekimser oy kullandı. Merz, yeniden genel başkan seçilmesinden sonra yaptığı kısa açıklamada delegelere güvenleri için teşekkür etti.

2022 yılından bu yana CDU lideri olan 70 yaşındaki Merz, 2024 yılında yapılan kongrede oyların yüzde 89,8'ini almıştı. - STUTTGART

Kaynak: İHA

