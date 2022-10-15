Fuat Oktay, döner kesti - Son Dakika
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Fuat Oktay, döner kesti

15.10.2022 00:57
Fuat Oktay, döner kesti

"2023'e Doğru Şehir Buluşmaları" programı çerçevesinde Malatya'ya gelen Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, kent merkezinde gerçekleştirdiği esnaf ziyareti sırasında döner ustasının teklifini geri çevirmeyerek eline aldığı döner bıçağı ile döner kesti.

"2023'e Doğru Şehir Buluşmaları" programı çerçevesinde Malatya'ya gelen Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, kent merkezinde gerçekleştirdiği esnaf ziyareti sırasında döner ustasının teklifini geri çevirmeyerek eline aldığı döner bıçağı ile döner kesti.

"2023'e Doğru Şehir Buluşmaları" programı çerçevesinde Malatya'ya gelen Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, bir otelde düzenlenen basın toplantısının ardından geçtiği Malatya Valiliğinde şeref defterini imzalayarak Vali Şahin ile makamında görüştü. Basına kapalı olarak gerçekleşen ziyaretin ardından yaya olarak Yeni Cami'ye geçen Oktay, burada cuma namazını kıldıktan sonra esnaf ziyaretinde bulundu. Namaz çıkışı ile esnaf ziyaretlerinde vatandaşların yoğun ilgi gösterdiği Oktay, döner ustasının teklifini geri çevirmeyerek eline aldığı döner bıçağı ile tezgaha geçip döner kesti.

Esnaf ziyaretlerinin ardından Soykan Meydan'ında vatandaşlarla fotoğraf çektiren Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay'a ziyaretlerinde; Malatya milletvekilleri Bülent Tüfenkci, Öznur Çalık, Hakan Kahtalı; Büyükşehir Belediye Başkanı Selahattin Gürkan ile Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği (MESOB) Başkanı Şevket Keskin eşlik etti. - MALATYA

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Kaynak: İHA

Politika, Son Dakika

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