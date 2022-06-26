G7 Liderler Zirvesi Almanya'da başlıyor - Son Dakika
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G7 Liderler Zirvesi Almanya'da başlıyor

26.06.2022 09:41
G7 Liderler Zirvesi Almanya'da başlıyor

G7 Liderler Zirvesi, Almanya'nın ev sahipliğinde başlıyor.

G7 Liderler Zirvesi, Almanya'nın ev sahipliğinde başlıyor.

G7 Liderler Zirvesi, bugün Almanya'nın Bavyera eyaletinde bulunan Elmau Sarayı'nda başlıyor. Almanya Başbakanı Olaf Scholz'un başkanlık edeceği 3 günlük zirvenin ana gündem maddeleri arasında Rusya- Ukrayna savaşı ve mevcut gıda krizi yer alıyor. Covid-19 salgınının ardından ilk kez Almanya'da düzenlenen zirveye İngiltere, Kanada, Fransa, İtalya, Japonya ve ABD katılıyor.

Gıda krizi masada olacak

Rusya'nın Ukrayna'ya saldırıları nedeniyle ortaya çıkan enerji ve gıda fiyatlarındaki artışın görüşüleceği toplantıda, iklim değişikliği ve Çin'de yaşanan gelişmeler ele alınacak. G7 Liderlerinin, Ukrayna'yı desteklemek için Kremlin üzerindeki baskıyı artırmak konusunda bir cephe oluşturması da bekleniyor. - BAVYERA

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Kaynak: İHA

Ukrayna, Almanya, Bavyera, Rusya, Politika, Son Dakika

Son Dakika Politika G7 Liderler Zirvesi Almanya'da başlıyor - Son Dakika

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