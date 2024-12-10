G7 Liderleri Suriye'yi Tartışacak

Politika

G7 liderleri cuma günü çevrimiçi bir toplantıda Suriye'deki gelişmeleri ele alacak.

Suriye'de Esad rejiminin devrilmesinin ardından uluslararası toplum gelişmeleri yakından takip ediyor. ABD basınının adı açıklanmayan bir ABD'li yetkiliye dayandırdığı haberlerde, Kanada, Fransa, Almanya, İtalya, Japonya, İngiltere ve ABD'den oluşan G7 ülkelerinin liderlerinin cuma günü çevrimiçi bir toplantıda Suriye'deki gelişmeleri ele alacakları ifade edildi.

Haberlerde, söz konusu toplantının Esad rejimi devrilmeden önce planlandığı ancak gelişmelerin ardından Suriye'nin ana gündem maddelerinden biri haline geldiği ifade edildi. - WASHINGTON