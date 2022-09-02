G7 ülkeleri Rus petrolüne tavan fiyat getirme konusunda anlaştı - Son Dakika
Üye Girişi

G7 ülkeleri Rus petrolüne tavan fiyat getirme konusunda anlaştı

02.09.2022 17:32
G7 ülkeleri Rus petrolüne tavan fiyat getirme konusunda anlaştı

G7 ülkelerinin maliye bakanları, Rus petrolüne tavan fiyat uygulanması konusunda anlaşmaya vardı.

G7 ülkelerinin maliye bakanları, Rus petrolüne tavan fiyat uygulanması konusunda anlaşmaya vardı.

G7 ülkelerinin maliye bakanları, Rusya'nın Ukrayna'ya yönelik saldırılarına karşı atılacak adımlar ve savaşın küresel ekonomi üzerindeki zararlı etkilerine verilecek tepkiyi görüşmek üzere çevrimiçi bir toplantı gerçekleştirdi. Toplantının ardından yayınlanan ortak bildiride, G7 ülkelerinin Ukrayna'nın yanında olmayı sürdüreceği ifade edilirken, Rusya'nın işgal girişiminin küresel ekonomide istikrarsızlığa neden olduğu, küresel enerji ve gıda güvenliğini tehdit ettiği vurgulandı. G7 ülkelerinin Rusya'nın saldırgan tutumuna yanıt olarak uygulanan koordineli yaptırımları sürdürmeye kararlı olduğu belirtilen açıklamada, Rus petrolüne tavan fiyat uygulanması konusunda mutabık kalındığı belirtildi.

Moskova'nın gelirlerini azaltmayı ve enerji fiyatlarındaki artışın önüne geçmeyi hedefleyen karar kapsamında rafinerilerin ve ticari alıcıların Rus ham petrolü ithal etmesine yalnızca G7 koalisyonu tarafından belirlenen tavan fiyat üzerinden izin verileceği bildirildi.

Tavan fiyat uygulaması gündeme gelmişti

Rusya'nın Ukrayna'nın doğusundaki Donetsk ve Luhansk'ı bağımsız ülkeler olarak tanıması ve Ukrayna'ya yönelik işgal girişimi başlatmasının ardından G7 ülkeleri başta olmak üzere Batı dünyası tarafından Moskova'ya yönelik bir dizi ekonomik yaptırım yürürlüğe koymuştu. Geçtiğimiz Haziran ayında batılı ülkelerin liderlerinin Rusya'nın petrol arzını kesmeden Moskova'nın savaşta kullanabileceği gelirleri azaltmak amacıyla rafinerilerin ve ticari alıcıların Rus ham petrolü ithal ederken ödeyebilecekleri fiyatta tavan uygulamasına gideceği kamuoyuna yansımıştı. - TOKYO

YORUMLAR
500
G7 Maliye Bakanları Rus petrolüne tavan fiyatı uygulama planını onayladı G7 Maliye Bakanları Rus petrolüne tavan fiyatı uygulama planını onayladı Rusya: Ukrayna'nın Blagodatnoye yerleşim birimini ele geçirdik Rusya: Ukrayna'nın Blagodatnoye yerleşim birimini ele geçirdik
Kaynak: İHA

Ukrayna, Rusya, Politika, Son Dakika

Son Dakika Politika G7 ülkeleri Rus petrolüne tavan fiyat getirme konusunda anlaştı - Son Dakika

Bu haber İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı İhlas Haber Ajansı kurumudur.

Son Dakika
16:50 TFF binasına silahlı saldırı soruşturmasında gözaltı sayısı 4'e çıktı
16:34 CHP'li Engin Altay'dan Cumhurbaşkanı Erdoğan'a: Ana muhalefet partisi askerlere hedef gösterilir mi kardeşim
16:33 Mauro Icardi geldi geliyor! Muslera ipucunu verdi
16:26 Bakan Mehmet Muş açıkladı: Türkiye'nin dış ticaret hacmi 21,3 milyar dolar oldu
16:13 Tweet akımına katılan Hazine ve Maliye Bakanı Nebati, önceki açıklamalarına göndermede bulundu: Işıltı
16:10 MHP'den CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu'na "Terörist Demirtaş ve Sorosçu Kavala" tepkisi
16:05 TFF binasını kurşunlayan saldırganlar kıvırdı! Silahı denediklerini iddia ettiler
16:04 İkisi de evliydi! Yasak aşk yaşadıkları öne sürülen emekli astsubay ile hemşirenin ormanda cesedi bulundu
16:31 Galatasaray'ın kaptanı Muslera'dan taraftara güvence: Tutuk başladık ama toparlarız
15:51 Deney için Japon balığını timsahların arasına attılar! Küçük balık galip geldi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 2.09.2022 17:34:23. #1.12#
SON DAKİKA: G7 ülkeleri Rus petrolüne tavan fiyat getirme konusunda anlaştı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement