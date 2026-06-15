G7 Zirvesi Fransa\'da Toplandı

G7'yi oluşturan ABD, Fransa, İngiltere, Almanya, Japonya, Kanada ve İtalya liderleri, bu yıl İran, Ukrayna ve yapay zeka gündemiyle düzenlenen G7 zirvesi için Fransa'nın göl kıyısındaki tatil kenti Evian'da bir araya geldi.

G7'yi oluşturan ABD, Fransa, İngiltere, Almanya, Japonya, Kanada ve İtalya liderleri, Fransa'nın doğu kesiminde İsviçre sınırındaki Cenevre Gölü kıyısındaki Evian kentinde bir araya geldi. Bu yıl 52'incisi düzenlenen zirvede, ABD ve İran arasındaki anlaşma, Ukrayna'daki savaş, küresel ekonomi ve yapay zekanın yükselişinin de yer aldığı kritik gündem maddeleri ele alınacak.

Zirveye katılan liderler, uçakla İsviçre'deki Cenevre Havalimanı'na indikten sonra helikopterle sınırın Fransa tarafındaki Evian'a geçti. Zirve marjında temaslar, zirvenin ev sahibi Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron ve ABD Başkanı Donald Trump arasında gerçekleştirilen ikili görüşme ile başladı. Program daha sonra resmi karşılama ve aile fotoğrafı çekimi ile devam etti. Program, zirvenin ilk oturumu olan "Büyük uluslararası zorlukların ele alınmasında birlikte çalışma" konulu G7 Devlet ve Hükümet Başkanları Çalışma Yemeği ile sürdü. Zirve kapsamındaki çalışma oturumlarında liderlerin jeopolitik zorluklar, Ukrayna ve Avrupa'da barış ve güvenlik, Orta Doğu'daki durum, uluslararası ortaklıklar ve dayanışma, dengeli ekonomik büyüme ve yapay zekanın geleceği başlıklarını ele almaları bekleniyor.

Zirvenin dün gece ABD ile İran'ın 107 gün süren savaşı sonra erdiren anlaşmayı nihai hale getirmesi ve dünya petrol arzının beşte birinin taşındığı Hürmüz Boğazı'nın yeniden açılmasına ilişkin güzel haberlerle başlaması, ABD Başkanı Trump'ın dünyanın önde gelen liderlerinin İran savaşına ilişkin zorlu sorularıyla karşı karşıya kalma riskini ortadan kaldırmış oldu. Savaşa girme kararını Avrupalı müttefiklere danışmaması nedeniyle Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, İngiltere Başbakanı Keir Starmer, Almanya Başbakanı Friedrich Merz ve İtalya Başbakanı Giorgia Meloni ile gerilim yaşayan Trump'ın zirveyi İran ile anlaşmayı öne çıkarmak ve Hürmüz Boğazı'nı yeniden açtığını duyurmak için bir platform olarak kullanması bekleniyor. 80'inci doğum günü vesilesiyle Beyaz Saray'ın bahçesinde gerçekleştirilen kafes dövüşü etkinliğinin ardından zirve için yola çıkan ABD Başkanı Trump'ın görüşmelerde Avrupalı liderlere Hürmüz Boğazı'nda daha fazla rol üstlenmeleri için de baskı yapacağı tahmin ediliyor. Zirve kapsamında ayrıca Fransız lider Macron'un görüşmelere davet ettiği Mısır, Katar ve Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) liderleri ile birlikte bölgeye ilişkin meselelerin de ele alınması ve Trump'ın bu liderlerle ikili görüşmeler yapması bekleniyor.

Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy'in de davetli olduğu zirvede G7'nin Ukrayna'ya destek mesajlarını tekrarlaması ve beşinci yılına giren savaşı sona erdirmeye yönelik müzakereler konusunda ortak bir tutum benimsenmesi hedefleniyor.

Zirve, bazı Avrupalı yetkililer tarafından ise temmuz ayı başında Türkiye'de yapılacak NATO Liderler Zirvesi'ne hazırlık olarak görülüyor. Fransa'nın ABD Başkanı Trump'ın katılımını sağlamak için özel çaba gösterdiği ve doğum günü kutlamaları nedeniyle zirve tarihini değiştirdiği zirveye davet edilenler arasında Hindistan, Brezilya, Kenya ve Güney Kore liderleri de yer alıyor.

ABD'nin gümrük tarifelerine ilişkin gerginliklerin de masaya yatırılması beklenen zirvede Avrupa Birliği (AB), AB Konseyi Başkanı Antonio Costa ve AB Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen tarafından temsil ediliyor.

Yoğun güvenlik önlemleri alındı

Evian, Cenevre ve Cenevre Gölü bölgesinde çarşamba gününe kadar sürecek G7 Zirvesi için yoğun güvenlik önlemleri alındı. Zirve alanının çevresi kırmızı ve mavi bölgeler olarak ayrıldı ve girişler QR kodu gerektiren erişim sistemiyle kontrol edilmeye başlandı.

"G7, 50 yıl önce ekonomik krizlere çözüm bulmak amacıyla kuruldu"

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, ev sahipliğini ülkesinin üstlendiği G7 zirvesi nedeniyle yayınladığı mesajda, Fransa'nın G7 dönem başkanlığının önceliğini küresel dengesizliklerin azaltılması olarak açıkladı. Macron, "Yıkıcı rekabet, sanayi üretimindeki aşırı kapasite, yetersiz yatırımlar, aşırı borçluluk ve kuralsızlaşma, zayıflayan küresel dayanışma ve gelişmekte olan ülkelerde düşük özel sektör yatırımları, ülkelerin refahını ve ekonomik istikrarını tehdit ediyor. Bu, aynı zamanda ciddi gerilimlere yol açıyor ve halklar arasındaki iş birliği ruhunu zedeliyor. Bunlar herkesin zararına olacak şekilde korumacı bir içe kapanmayı güçlendiriyor ve finansal, ekonomik ve jeopolitik krizlerin tohumlarını ekiyor" dedi.

Fransız lider, "G7, 50 yıl önce ekonomik krizlere çözüm bulmak amacıyla kuruldu. Bugün de küresel dönüşümler karşısında yeniden denge sağlayabilmesi gerekiyor. Bu dönem başkanlığının amacı, G7'yi kuruluş amacına döndürmektir" ifadelerini kullandı.

Macron, Fransa'nın 2026 yılı boyunca yürüteceği dönem başkanlığının tamamen bu hedefe odaklanacağını söyledi. - EVIAN