Gagavuzya Başkanı Gu?ul\'un Duruşması Başladı

KİŞİNEV Uluslararası Havalimanı'nda gözaltına alınıp tutuklandığı belirtilen Gagavuzya Özerk Bölgesi Başkanı Evghenia Gu?ul'un ilk duruşması görülüyor. Yaklaşık 100 gündür tutuklu Gu?ul için savcıların 9 yıl hapis ve 40 milyon Moldov leisi (yaklaşık 2 milyon Euro) tutarında para cezası talep ettiği bildirildi.

Moldova'nın Gagavuzya Özerk Bölgesi Başkanı Evghenia Gu?ul, 25 Mart'ta Türkiye'ye yapmayı planladığı ziyaret öncesinde Kişinev Uluslararası Havalimanı'nda gözaltına alınıp tutuklandı.

Gu?ul'un avukatı Sergiu Moraru, Buiucani Mahkemesi'ndeki görülen davada savcıların, Gu?ul hakkında 9 yıl hapis cezası ve 40 milyon Moldov leisi tutarında para cezası talep ettiğini dile getirdi.

Moraru, ilk duruşması görülen davada Gutul'un, bir siyasi partinin veya seçim grubunun organize suç örgütünden yasa dışı finansman aldığı iddiasıyla yargılandığını aktardı.

Moraru, "Hukuka açıkça aykırı durumlar bulunuyor. Soruşturma dosyalarındaki onlarca klasörlük materyal, özellikle el konulan cep telefonları hala incelenmediği ve herhangi bir somut delilin sunulmadı" dedi.

GUTUL'DAN AÇIKLAMA

Avukatı aracılığıyla açıklama yapan Evghenia Gutul ise şunları söyledi:

"Başkanlıktan istifa etmem karşılığında davanın düşeceği söylendi. Ancak ben halkımı asla yarı yolda bırakmam. Görev sürem boyunca, on binlerce Gagavuz ailesinin yaşamına dokunan projeler hayata geçirdim. Ben sadece halkına hizmet eden bir kamu görevlisi ve küçük çocuklara sahip bir anneyim. Bu adalet mücadelesi, Gagavuzya'nın onuru ve hukukun üstünlüğüne dayalı bir devlette yaşama hakkımız içindir. Hakikat bizden yana" dedi.