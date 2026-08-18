Galibaf: ABD, baskıyı artırarak taviz koparacağını sanıyor - Son Dakika
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Galibaf: ABD, baskıyı artırarak taviz koparacağını sanıyor

Galibaf: ABD, baskıyı artırarak taviz koparacağını sanıyor
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İran Meclis Başkanı Galibaf, ABD'nin baskı stratejisini eleştirdi ve taviz beklentisini sorguladı.

İran Meclis Başkanı Muhammed Bakır Galibaf, "Amerikalılar, İran'a yönelik baskıyı daha da artırmanın, hiçbir zaman anlaşmanın parçası olmayan tavizleri koparmalarını sağlayacağını düşünüyor" dedi.

İran Meclis Başkanı Muhammed Bakır Galibaf, ABD ve İran arasındaki diplomatik çabalara ilişkin açıklamada bulundu. Galibaf, "Amerikalılar, İran'a yönelik baskıyı daha da artırmanın, hiçbir zaman anlaşmanın parçası olmayan tavizleri koparmalarını sağlayacağını düşünüyor" ifadelerini kullandı.

ABD Hazine Bakanı Scott Bessent ve ABD Savunma Bakanı Pete Hegseth'i hedef alan galibaf, "Bessent ve Hegseth, kapasitelerinin çok üzerinde bir işin içindeler. Palyaço ekibinin şapkadan tavşan çıkarmasını beklemeyi bırakın ve neden olduğunuz bu sorunu çözün" dedi.

Kaynak: İHA

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