Galibaf\'tan ABD\'ye Sert Eleştiri

İran Meclis Başkanı Muhammed Bakır Galibaf, ABD'nin bölgedeki askeri varlığını eleştirerek, "ABD, İsrail için herkesi feda eder. ABD tarafından giydirildiğini (korunduğunu) düşünen herkes aslında çıplaktır" dedi.

ABD-İsrail ile İran arasındaki şiddetli çatışmalar devam ederken İran Meclis Başkanı Muhammed Bakır Galibaf, ABD'nin bölgedeki askeri varlığına tepki gösterdi. Galibaf sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, savaşın önemli bir gerçeği açıkça kanıtladığını belirterek, "Bölgemizdeki Amerikan üsleri kimseyi korumuyor, aksine bir tehdit oluşturuyor. ABD İsrail için herkesi feda eder ve İsrail'den başka kimseyi umursamaz" dedi.

ABD'nin bölgedeki politikalarını da eleştiren Galibaf, "ABD tarafından giydirildiğini (korunduğunu) düşünen herkes aslında çıplaktır" ifadelerini kullandı. - TAHRAN