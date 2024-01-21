 Son Dakika Son Dakika Son Dakika
GAP Havalimanında Mehmet Canpolat ve Zeynel Abidin Beyazgül bir araya geldi - Son Dakika
Üye Girişi

GAP Havalimanında Mehmet Canpolat ve Zeynel Abidin Beyazgül bir araya geldi

Haliliye Belediye Başkanı Mehmet Canpolat ile AK Parti Şanlıurfa Büyükşehir Belediye Başkan adayı Zeynel Abidin Beyazgül, GAP Havalimanında buluştu. Canpolat, Beyazgül'ün adaylığına destek verdi ve birlikte poz verdi.

GAP Havalimanında Mehmet Canpolat ve Zeynel Abidin Beyazgül bir araya geldi
21.01.2024 - 11:48,
Abone Ol

GAP Havalimanında günün fotoğrafını Haliliye Belediye Başkanı Mehmet Canpolat ile yeniden AK Parti Şanlıurfa Büyükşehir Belediye Başkanlığına aday gösterilen Zeynel Abidin Beyazgül verdi. Son dakikaya kadar ismi Büyükşehir Belediye Başkan adayı olarak geçen Mehmet Canpolat'ın havalimanında Beyazgül ile sarılarak poz verdi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın tensipleriyle AK Parti Şanlıurfa Büyükşehir Belediye Başkan adayı olarak yeniden gösterilen mevcut Büyükşehir Belediye Başkanı Zeynel Abidin Beyazgül için GAP Havalimanında karşılama töreni düzenlendi. Dün gerçekleştirilen törene yüzlerce kişi katılırken, ismi Büyükşehir Belediye Başkanlığına aday olarak geçen Haliliye Belediye Başkanı Mehmet Canpolat da Beyazgül'ü karşılayanlar arasında yerini aldı.

2002 yılından beri mensubu olduğu AK Partinin dava bilinciyle teşkilatın her kademesinde yer alan Mehmet Canpolat, Büyükşehir Belediye Başkanı Zeynel Abidin Beyazgül'e sarılarak aralarına soğukluk koymak isteyenlere en güzel yanıtı verdi. Mehmet Canpolat, AK Parti İl Başkanlığı önündeki programda da Zeynel Abidin Beyazgül'ün yanında durdu. - ŞANLIURFA

Kaynak: İHA
YORUMLAR

Zeynel Abidin Beyazgül, Mehmet Canpolat, Şanlıurfa, AK Parti, Yerel Haberler, Politika, Son Dakika

Son Dakika Politika GAP Havalimanında Mehmet Canpolat ve Zeynel Abidin Beyazgül bir araya geldi - Son Dakika


10:39
Alper Gezeravcı, ilk görüşmesini bugün Cumhurbaşkanı Erdoğan ile gerçekleştirecek Alper Gezeravcı, ilk görüşmesini bugün Cumhurbaşkanı Erdoğan ile gerçekleştirecek
10:31
Araç muayene ücretlerindeki artış yüzde 818'i aştı Araç muayene ücretlerindeki artış yüzde 818'i aştı
10:29
Sakaryasporlu futbolcu maçın bitişiyle hakeme elini uzatıp sonra tokalaşmaktan vazgeçti Sakaryasporlu futbolcu maçın bitişiyle hakeme elini uzatıp sonra tokalaşmaktan vazgeçti
10:25
Gaziantep Baklavasının Fiyatı Yüzde 30 Zamlandı Gaziantep Baklavasının Fiyatı Yüzde 30 Zamlandı
10:20
TİP Genel Başkanı Erkan Baş: Barış Atay'ın İstanbul adayımız olacağı iddiaları gerçeği yansıtmıyor TİP Genel Başkanı Erkan Baş: Barış Atay'ın İstanbul adayımız olacağı iddiaları gerçeği yansıtmıyor
10:16
Survivor All Star'da dokunulmazlık oyununu kaybeden takım eleme adayını belirledi Survivor All Star'da dokunulmazlık oyununu kaybeden takım eleme adayını belirledi
10:14
Kar kalınlığı 20 santimetreyi bulacak! Meteoroloji'den 28 ilimize sarı kodlu uyarı Kar kalınlığı 20 santimetreyi bulacak! Meteoroloji'den 28 ilimize sarı kodlu uyarı
09:58
Suriye'nin kuzeyinde taciz ateşi açan teröristlere misliyle karşılık verildi, 14 PKK/YPG'li etkisiz hale getirildi Suriye'nin kuzeyinde taciz ateşi açan teröristlere misliyle karşılık verildi, 14 PKK/YPG'li etkisiz hale getirildi

Son Dakika
10:39 Alper Gezeravcı, ilk görüşmesini bugün Cumhurbaşkanı Erdoğan ile gerçekleştirecek
10:31 Araç muayene ücretlerindeki artış yüzde 818'i aştı
10:29 Sakaryasporlu futbolcu maçın bitişiyle hakeme elini uzatıp sonra tokalaşmaktan vazgeçti
10:20 TİP Genel Başkanı Erkan Baş: Barış Atay'ın İstanbul adayımız olacağı iddiaları gerçeği yansıtmıyor
10:16 Survivor All Star'da dokunulmazlık oyununu kaybeden takım eleme adayını belirledi
10:14 Kar kalınlığı 20 santimetreyi bulacak! Meteoroloji'den 28 ilimize sarı kodlu uyarı
09:58 Suriye'nin kuzeyinde taciz ateşi açan teröristlere misliyle karşılık verildi, 14 PKK/YPG'li etkisiz hale getirildi
09:50 Hindistan'da Yıkılan Caminin Yerine Tapınak Açılıyor
09:50 Fenerbahçe'nin yediği gol öncesinde faul var mı? Yorumcular aynı kararda hemfikir oldu
09:41 SSK ve Bağ-Kur emeklilerine yüzde 5 ek zam teklifi salı günü Meclis'te görüşülecek
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 22.01.2024 11:11:27. #1.11#
SON DAKİKA: GAP Havalimanında Mehmet Canpolat ve Zeynel Abidin Beyazgül bir araya geldi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement