Gazeteci Can Ataklı hakkında resen soruşturma başlatıldı - Son Dakika

Gazeteci Can Ataklı hakkında resen soruşturma başlatıldı

Gazeteci Can Ataklı hakkında resen soruşturma başlatıldı
Son Güncelleme: 19.08.2023 11:11

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, gazeteci Can Ataklı hakkında sosyal medyada yaptığı paylaşımda 'halkı kin ve düşmanlığa alenen tahrik etme' suçlamasıyla resen soruşturma başlattı

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, gazeteci Can Ataklı hakkında, sosyal medyadan yaptığı paylaşımda "halkı kin ve düşmanlığa alenen tahrik etme" suçlamasıyla resen soruşturma başlattı.

18 AĞUSTOS'TA YAYINLANAN VİDEO TARTIŞMA YARATTI

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'ndan yapılan açıklamada, Ataklı'nın 18 Ağustos'ta sosyal medyada yayınlanan bir videoda, Sincan Belediyesinin Bebek Kütüphanesi ve Yenikent Anne- Çocuk Oyun Evi'nde çocuklara yönelik eğitim etkinlikleriyle ilgili sözleriyle halkı kin ve düşmanlığa alenen tahrik edici paylaşım yaptığının tespit edildiği belirtildi.

"HALKI KİN VE DÜŞMANLIĞA ALENEN TAHRİK..."

Açıklamada, "5271 sayılı Ceza Muhakemesi Kanunu'nun 160'ıncı maddesi uyarınca işin gerçeğinin araştırılması amacıyla 5237 sayılı Türk Ceza Kanunu'nun 216/1 maddesinde düzenlenen halkı kin ve düşmanlığa alenen tahrik etme suçundan resen soruşturma başlatılmıştır." ifadesine yer verildi.

Kaynak: AA

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Son Dakika Politika Gazeteci Can Ataklı hakkında resen soruşturma başlatıldı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Gazeteci Can Ataklı hakkında resen soruşturma başlatıldı - Son Dakika
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