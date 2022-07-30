Gazeteci Özlem Gürses, muhalefetin iktidarın adımlarını önceden öğrendiğini iddia etti

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun son günlerde sosyal medya üzerinden yaptığı paylaşımlarla iktidarın çalışmalarını sürdürdüğü projeler için, "Ben söyledim, yaptılar" şeklindeki çıkışları dikkat çekiyordu.

Kamuoyunda büyük tartışmalara yol açan gelişmelere ilişkin YouTube hesabında değerlendirme yapan gazeteci Özlem Gürses, iktidarın farklı konularda atacağı adımlarını muhalefetin önceden öğrendiğini ve buna göre hareket ettiğini söyledi. Gürses programında konuya ilişkin şunları söyledi: "Bürokrasiden CHP'ye ve 6'lı masaya bilgi geliyor. Seçim ekonomisine geçti iktidar bir süredir. Biliyorsunuz kesenin ağzı açıldı ve bir takım kesimlere iyileştirici tedbirler alınıyor. Bu kapsamda birtakım adımlar atıyor iktidar ve muhalefet bunları önceden öğreniyor.

"KYK MESELESİ ÖNCEDEN ÖĞRENİLDİ"

Örneğin KYK borçlarının faizlerinin silinmesiyle ilgili adımını muhalefet önceden öğrendi ve hafta sonu bir etiket çalışması yapıp KYK meselesini gündeme getirdi ve tweet attı Kılıçdaroğlu. Hemen o pazartesi günü hem üniversite sınavı sonuçları açıklandı, hem kabine toplandı ve KYK faizlerinin silineceği açıklandı.

"APAR TOPAR MUTFAK VİDEOSU ÇEKİLDİ"

Benzer şekilde otomotivde büyük sıkıntı olduğunu biliyorduk. Bu sıkıntının önüne geçmek için iktidarın bir vergi düzenlemesi yapması adımı vardı iktidarın, muhalefet bunu da önceden öğrendi muhalefet ve dün akşam apar topar saat 22.00'de o mutfak videosu çekildi ve ekrana geldi. Dolayısıyla bir süredir gündemi muhalefet belirliyor ve iktidarın önünde gidiyor ve bu enteresan."