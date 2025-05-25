Gazeteci Sinan Burhan: Bayramdan önce 35 bin mahkum evlerine dönecek - Son Dakika
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Politika

Gazeteci Sinan Burhan: Bayramdan önce 35 bin mahkum evlerine dönecek

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Gazeteci Sinan Burhan: Bayramdan önce 35 bin mahkum evlerine dönecek
25.05.2025 14:21
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Gazeteci Sinan Burhan: Bayramdan önce 35 bin mahkum evlerine dönecek
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Gazeteci Sinan Burhan katıldığı canlı yayında af konusuyla ilgili gündem yaratacak bir kulis bilgisi paylaştı. Burhan "Salı günü Cumhur İttifakı milletvekilleri bir teklif hazırlayarak Meclis'e sunacaklar. Çarşamba ya da Perşembe günü Adalet Komisyonu'na bu gelecek. Bu düzenlemeyle beraber 35 bin, 1 yıl içerisinde de 55 bin mahkumun evlerine dönmesi söz konusu" ifadelerini kullandı.

Gazeteci Sinan Burhan katıldığı TV100 canlı yayınında 10. Yargı Paketi kapsamında kamuoyunda tartışılan af konusuyla ilgili bir kulis bilgisi paylaştı.

"İKTİDAR KANADIYLA GÖRÜŞME YAPTIM"

Burhan "Bayramdan önce 35 bin kişi civarında bir mahkumun bu infaz düzenlemesinde yapılacak bir değişiklikle evlerine dönme durumu söz konusu. Bununla ilgili teknik detaya da gireceğim. Bugün ben iktidar kanadıyla bir görüşme yaptım ve oradan aldığım bilgi şu; Önümüzdeki hafta salı günü Cumhur İttifakı milletvekilleri bir teklif hazırlayarak Meclis'e sunacaklar.

"1 YIL İÇİNDE 55 BİN MAHKUM EVLERİNE DÖNECEK"

Çarşamba ya da Perşembe günü Adalet Komisyonu'na bu gelecek. Adalet Komisyonu'nda görüşüldükten sonra bir hafta içerisinde görüşmeden sonra TBMM'ye getirilecek. Ve buradan bu düzenleme geçtikten sonra, bu düzenlemeyle beraber 35 bin, 1 yıl içerisinde de 55 bin mahkumun evlerine dönmesi söz konusu.

KİMLERİ KAPSAYACAK?

31 Temmuz 2023'ten önce işlenen ve 3 yılın altında cezası kalan tüm suçları kapsayacak. Cezası 3 yılın altında olanlar, hangi suç olursa olsun hapisten çıkacak.

HANGİ SUÇLARI KAPSAYACAK?

'Suç ayrımı var mı hangi suçlara geliyor bu infaz düzenlemesi' gibi sorular geliyor. Bunu da sordum. Diyelim ki 5 - 10 sene yatmış hapisten çıkmasına 3 sene kalmış kişi kapalı cezaevindeyse açık cezaevine çıkacak, açıktaysa eğer cezasına 3 yıl kalan denetimli serbestliğe tabii olacak. Burada suç ayrımı yok. Yani örgütlü suçlarda, adi suçlar da hukukun temel prensibi gereği bu haktan yararlanacak."

Gazeteci Sinan Burhan: Bayramdan önce 35 bin mahkum evlerine dönecek

Politika, Perşembe, 3-sayfa, Güncel, Mahkum, Mahkum, Hukuk, Son Dakika

Son Dakika Politika Gazeteci Sinan Burhan: Bayramdan önce 35 bin mahkum evlerine dönecek - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (19)

  • Ali Yıldız:
    milletin psikolojisi zaten bozuk … çıkarın kim var kim yok hapisten ( kader mahkumlarına sözüm yok it kopuktan söz ediyorum) girsin millet bir birine 95 5 Yanıtla
  • Oğuz Kuru:
    desene kapıları iyice kilitlememiz lazım artık Motoru da kitleyeyim hırsızları dolandırıcıları salacaksınız yani 93 2 Yanıtla
  • Oğuz Kuru:
    bir kere yapan bir daha yapar 73 4 Yanıtla
  • fmpsd69v55:
    hani yalan haberdi aslı yok diyordu dezenfarmasyonla mücadele Fahrettin Altun yalanlamıştı noldu ? EKEPENİN İNKAR ETTİĞİ HEEER ŞEY BILINKI DOĞRUDUR bu böyle biline . 51 9 Yanıtla
  • Yaman Auto:
    bilmeyen adalet bakanı sanır .. 26 3 Yanıtla
    • Tüm yorumlar için tıklayınız
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