Gazi Kars Platformu, CHP Milletvekili Alp'in Platformu Yok Saymasını Kınadı

Politika

Kars'ın 'Gazi'lik unvanının geri alınabilmesi için kurulan Gazi Kars Platformu, Cumhuriyet Halk Partisi Kars Milletvekili İnan Akgün Alp'in platformu yok sayarak konuyu meclise taşımasını kınadı.

Bugün Ticaret ve Sanayi Odası Toplantı Salonu'nda Kadir Bozan başkanlığında toplanan Gazi Kars Platformu, CHP Milletvekili Alp'in bu çıkışının platformun üyelerinin kutsi amacına gölge düşürdüğü kanaatini doğurduğuna vurgu yaptı.

Gazi Kars Platformu'ndan konuyla ilgili olarak yapılan yazılı açıklamada, "Platformumuz, kuruluş amaçları doğrultusunda ilimizin Gazilik unvanını geri alabilmesi için çalışmalarına başlamış, öncelikle konu Kars Valiliği ile paylaşılmış, akabinde gerekli bilgi ve belgeler toplanmıştır. Nihayetinde Platformumuzun 7 Haziran 2024 tarihinde yapmış olduğu son toplantısında, Kars'ın Gazilik ünvanlının geri alınabilmesi için fiili olarak atılacak adımlar, konunun uzmanları tarafından istişare edilerek ele alınmıştır. İstişare sonucunda izlenecek yollar belirlenmiştir. Bu yollardan bir tanesi "Herhangi bir siyasi tavır gözetmeksizin şehrimizin tüm kamu kurum ve kuruluş temsilcileri ve milletvekilleri ile Gazi Kars Platformu üyeleri olarak görüşmelerin sağlanması ve kararın ilgili Bakanlıklara taşınarak Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne kanun teklifi olarak sunulması yönünde milletvekillerimizden destek istenmesi şeklindeydi" ifadelerine yer verildi.

"Hazıra konarak siyasi rant sağlamak amacı güdüldüğü de aşikardır"

CHP Milletvekili Alp'in hazıra konarak siyasi rant sağlamak amacı güdüldüğü aşikardır ifadelerinin yer verildiği açıklamada, "Ne yazık ki; Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Gazi Kars Milletvekili İnan Akgün Alp, 11 Haziran 2024 tarihinde TBMM'de yapmış olduğu konuşmasında, Platformumuz ile istişare etmeden ve herhangi bir altyapı çalışması yürütmeden Kars'ın Gazilik ünvanının geri verilmesi için milletvekillerine kanun teklifi çağrısı yapması her nedense Platformumuzun konuyu gündeme getirmesinden sonradır. Kendisine ilham kaynağı olmamız takdir edilmekle birlikte hazıra konarak siyasi rant sağlamak amacı güdüldüğü de aşikardır" denildi.

"CHP Milletvekili Alp'in bu çıkışının bizlerin kutsi amacına gölge düşürdü"

Gazi Kars Platformu'ndan yapılan yazılı açıklamada şu ifadelere yer verildi.

"Konunun Platformumuz tarafından kamuoyuyla paylaşılan çalışmaları doğrultusunda tüm siyasi parti temsilcileri ve şehrimizin milletvekilleriyle istişare edilip Gazi Meclisimize taşınarak yıllardır ötelenmiş Gazilik ünvanımızın tekrar şehrimize iade-i itibar olarak verilmesi çalışmalarımızın son merhalesini oluşturmaktadır. Alp'in bu çıkışının bizlerin kutsi amacına gölge düşürdüğü kanaatini doğurmuştur." - KARS