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Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin: Bir fotoğraf üzerinden korkunç eleştiriler yaptılar - Son Dakika

Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin: Bir fotoğraf üzerinden korkunç eleştiriler yaptılar

25.01.2022 18:29
Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin: Bir fotoğraf üzerinden korkunç eleştiriler yaptılar

Karla mücadelesi nedeniyle eleştirilen Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, Haberler.com youtube kanalına konuk oldu. Fatma Şahin: "50 yıldan beri yağmayan bir kar yağışı gördük." ifadelerini kullandı. İş çıkışı yağan kar nedeniyle müdahalede geciken ve en kısa zamanda yolları açtıklarını ifade eden Şahin: "Bizim inancımıza göre halka hizmet Hak'ka hizmettir. Allah gücümüzü arttırsın." dedi.

Haberler.com Haber Müdürü Olgun Kızıltepe'nin gündeme ilişkin sorularını yanıtlayan Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin: "Olağanüstü bir durumdu. Olağanüstü durumdan kaynaklı aldığımız tedbirler yetersiz kaldı. Biz de bunu gördüğümüz için tedbirleri çok daha güçlendirdik ve 3 kat arttırdık. Hizmet satın aldık. Şu anda aldığımız tedbirlerle her şey hızlı ve normal bir şekilde devam ediyor." şeklinde açıklamalarda bulundu.

"50 YILDAN BERİ YAĞMAYAN BİR KAR YAĞIŞI GÖRDÜK"

"50 yıldan beri yağmayan karın yağdığını gördük. Gaziantep'te eksi 10 dereceleri gördük. Çocukluğumuzda olan bir karasal iklimdi. Çocukluğumuzdan beri yağmamıştı. şimdi çok hızlı toparladık. Ana artellerimiz açık. İlçelerle olan bağlantılarımız sağlanmış durumda."

"TÜM EKİBİMİZ AŞIRI YAĞIŞLARI EN AZ HASARLA ATLATMAK İÇİN SAHADA"

Halkımıza ve ülkemize geçmiş olsun diliyoruz. Gaziantep olarak valimizin koordinasyonuyla bütün belediye başkanlarımızla bütün oda başkanlarımızla işimizin başında ve takibindeyiz. Daha az zararla çıkacak şekilde tüm ekip olarak sahadayız. Halkımızla birlikte onların güvenliği, mutluluğu, sağlığı ve huzuru için elimizden geleni yapıyoruz. Bizim inancımıza göre halka hizmet Hak'ka hizmettir. Allah gücümüzü arttırsın. Allah altından kalkama gücü versin."

"GAZİANTEP BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ KARA HAZIRLIKLIMIYDI?"

"Biz planlı olarak çalışmıştık. Yaklaşık 162 araç ve 600 personelle bütün sistemi kurmuştuk. Beklediğimizden çok daha güçlü geldi. Tam iş dönüşü akşam üzeri kar yağdı. Biz ne o tuzlamayı ne de iş makinelerini çalıştıracak ortam bulamadık. Herkes işinden çıktığı an yoğun kar yağışı başlayınca şehir kilitlendi. Ne makine ekipmanımızı kullanabildik ne de personelimizi. Ama 4 saat içerisinde yaptığımız baypaslarla ekibimizin 48 saat uyumadan çalışarak tıkanan yerleri açtı."

Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin: Bir fotoğraf üzerinden korkunç eleştiriler yaptılar

"OLAĞANÜSTÜ DURUMDAN DOLAYI ALDIĞIMIZ TEDBİRLER YETERSİZ KALDI"

Özellikle kavşaklardaki kayma noktaları çözüldü ve bunun üzerine şehir hızlı normalleşmeye başladı. Olağanüstü bir durumdu. Olağanüstü durumdan kaynaklı aldığımız tedbirler yetersiz kaldı. Biz de bunu gördüğümüz için tedbirleri çok daha güçlendirdik ve 3 kat arttırdık. Hizmet satın aldık. Şu anda aldığımız tedbirlerle her şey hızlı ve normal bir şekilde devam ediyor."

"GAZİANTEP'TE OLMAYANLAR BİR FOTOĞRAF ÜZERİNDEN KORKUNÇ ELEŞTİRİLER YAPTILAR"

Gaziantep'te olmayan ve yaşamayan herkes Gaziantep'te alakası olmayan bir fotoğraf üzerine korkunç eleştiri yaptılar. 48 saat uyumadan çalışan personelin hakkına giriyorlar. Konuşurken elbette eksikler söylenecek. Elbette yanlış varsa düzeltilecek. Bütün bir şehri bir fotoğraf üzerinden yorumlayıp bunun üzerinden birimleri, kurumları, şehirleri haketmediği şekilde aşağı çekmenin ne bu ülkeye faydası var ne de bu büyük millete faydası var." ifadelerini kullandı.

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Son Dakika Politika Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin: Bir fotoğraf üzerinden korkunç eleştiriler yaptılar - Son Dakika


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SON DAKİKA: Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin: Bir fotoğraf üzerinden korkunç eleştiriler yaptılar - Son Dakika
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