Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, Nurdağı'nda vatandaşlarla buluştu - Son Dakika
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Politika

Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, Nurdağı'nda vatandaşlarla buluştu

Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, Nurdağı\'nda vatandaşlarla buluştu

Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı ve Başkan Adayı Fatma Şahin, Nurdağı ilçesine bağlı Kartal, Hisar ve Çakmak kırsal mahallelerinde vatandaşlarla bir araya geldi, bölge sakinlerinin taleplerini dinledi.

08.03.2024 16:32  Güncelleme: 16:34
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Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı ve Başkan Adayı Fatma Şahin, seçim çalışmaları kapsamında Nurdağı ilçesine bağlı Kartal, Hisar ve Çakmak kırsal mahallelerinde vatandaşlarla bir araya geldi, bölge sakinlerinin taleplerini dinledi.

31 Mart Yerel Seçimlerine sayılı günler kala Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, Nurdağı ilçesine bağlı Kartal, Hisar ve Çakmak köylerinde AK Parti Grup Başkanvekili ve Gaziantep Milletvekili Abdülhamit Gül ve TBMM İdari Amiri ve Cumhur İttifakı MHP Gaziantep Milletvekili Sermet Atay ile birlikte vatandaşlarla buluştu.

Başkan Fatma Şahin ve beraberindeki protokol üyeleri buluşmada vatandaşların taleplerini dinleyerek, notlarını aldı.

Başkan Şahin, burada yaptığı konuşmada depremzede köy sakinlerine seslenerek, "Canınız yanıyor, biliyorum. Sizin ne kadar canınız yanıyorsa benim de o kadar canım yanıyor. Bir yılın sonunda bu kadar evin inşa edilmesi, bu kadar hızlı konutlaşmaya gidilmesi bölge merkezindeki dükkanların yapılması bir olağanüstü bir şey. Ama hala ilçemizin çok büyük sorunları var, biliyoruz. Ama bölgedeki çalışmaların hız kazanması adına sadece Nurdağı ve İslahiye'den sorumlu Depremden Sonra İyileştirme Daire Başkanlığı kurduk. Tek kuran belediyeyiz. Merkezde yine Tek Yürek Çarşısı'nı kurduk. İlçemizin kalkınması için elimizden geleni yapacağız, bunu birlikte başaracağız" dedi.

AK Parti Grup Başkanvekili ve Gaziantep Milletvekili Abdülhamit Gül ise Nurdağı'nı daha güçlü bir ilçe haline getirmek için çalışacaklarını ifade ederek, "Sizlere hizmet etmek bizler için en büyük şeref. Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin'e vereceğiniz destekle Nurdağı daha dirençli bir ilçe olacaktır" ifadelerini kullandı.

TBMM İdari Amiri ve Cumhur İttifakı MHP Gaziantep Milletvekili Sermet Atay de Cumhur İttifakı olarak Nurdağı'nda yaşayan her bir vatandaşın taleplerini dinlemeye geldiklerini dile getirerek, "Derdimiz sizin sıkıntılarınıza çare olmak, Allah'ın izniyle ne sorununuz varsa bunları hızlıca çözüme kavuşturacağız" diye konuştu. - GAZİANTEP

Kaynak: İHA

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