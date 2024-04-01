YEREL SEÇİMLER Türkiye Geneli Sonuçları İl Sonuçları İlçe Sonuçları Partilerin Durumu Kazananlar
Gaziantep'te Bağımsız Aday, Köklü Partileri Geride Bıraktı - Son Dakika
Üye Girişi
TEsttttt
Politika

Gaziantep'te Bağımsız Aday, Köklü Partileri Geride Bıraktı

Gaziantep\'te Bağımsız Aday, Köklü Partileri Geride Bıraktı

Gaziantep'te atık kağıt toplayıcılığı yapan ve yerel seçimlerde bağımsız büyükşehir belediye başkan adayı olan Ramazan Karabudak, resmi olmayan sonuçlara göre 3 bin 15 oy alarak köklü partilerin önüne geçti.

01.04.2024 13:29  Güncelleme: 13:40
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Gaziantep'te atık kağıt toplayıcılığı yapan ve yerel seçimlerde bağımsız büyükşehir belediye başkan adayı olan Ramazan Karabudak, resmi olmayan sonuçlara göre 3 bin 15 oy alarak köklü partilerin önüne geçti.

Gaziantep Toptan Endüstri Merkezi'nde atık kağıt toplayıcılığı yapan 37 yaşındaki Ramazan Karabudak, 31 Mart'taki yerel seçimlerde Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanlığına bağımsız aday oldu. Ramazan Karabudak, yapılan seçimlerin ardından sonuçların açıklanmasıyla 3 bin 15 oy aldı.

Köklü ve güçlü partilerden daha çok oy aldı

Karabudak, aldığı oy sayısı ile aralarında Demokratik Sol Parti, Bağımsız Türkiye Partisi, Demokrat Parti, ANAP, Vatan Partisi ve Millet Partisi gibi çok sayıda köklü partiyi geride bıraktı. Bağımsız aday, kentte köklü partileri geride bırakarak en çok oy alan 10. isim olurken istediği sonucu elde edemediğini söyleyerek, "Benim beklediğim oy en az 20 bindi" dedi.

"Nasibimizde 3 bin 15 oy almak varmış"

Seçim sonucunun beklentisinin dışında olduğunu belirten Karabudak, "Düne kadar Gaziantep Büyükşehir Belediyesi Bağımsız Başkan adayıydım. Nasibimizde 3 bin 15 oy almak varmış. Bugünden itibaren işimin başına geri döndüm. Burada önceden çaycılık yapıyordum. Pandemi sürecinde geri dönüşüm işine yöneldim. 16 Şubat'ta başkanlık çalışmalarına başladım. Dün de seçim sonuçlarını aldım. Nasibimizde yokmuş. Ben de o yüzden işimin başına döndüm" şeklinde konuştu.

"Çevremde çok geniş olduğu için kazanacağımı düşündüm"

Çevresinin çok geniş olduğunu ve bu yüzen de başkan olacağına inandığını ifade eden Karabudak, "Parti seçmememin nedeni ise vatandaşın partiden bıkması. Bağımsızdan bu yüzden aday oldum. Çevrem çok geniş olduğu için kazanacağımı düşündüm. Benim beklediğim oy en az 20 bindi, ilk 2'de olacağımı tahmin ediyordum. Bana oy oranını sorduklarında söylemiyordum. Son bir haftadaki gözlemlerimden sonra 50 bini geçeceğimi düşünmüştüm" ifadelerini kullandı.

"Köklü ve güçlü partilerden çok oy almak beni mutlu etti, hedefim milletvekilliği"

Gaziantep'te köklü ve güçlü teşkilatlara sahip partiyi geride bırakmasıyla ilgili soruya da cevap veren Karabudak, "Yıllardır particilik yapan insanlardan daha yüksek oy almak beni çok mutlu etti. Gelecek hedeflerim arasında milletvekili olmak var. Beni desteleyen herkese teşekkür ediyorum" diye konuştu. - GAZİANTEP

Kaynak: İHA

Gaziantep, Politika, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Politika Gaziantep'te Bağımsız Aday, Köklü Partileri Geride Bıraktı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

  • Adana'da 10 Suriye uyruklu göçmen yakalandı, 2 şüpheli tutuklandı
    13:39 Adana'da 10 Suriye uyruklu göçmen yakalandı, 2 şüpheli tutuklandı

    Adana'nın Ceyhan ilçesinde gerçekleştirilen operasyonda, yurda yasa dışı yollarla girdikleri belirlenen 10 Suriye uyruklu göçmen yakalandı. Göçmen kaçakçılığı iddiasıyla gözaltına alınan 2 şüpheli ise tutuklandı. Yakalanan göçmenler ise İl Göç İdaresi Müdürlüğüne teslim edildi.

  • Ankara'da FETÖ üyesi eski polis memuru yakalandı
    13:37 Ankara'da FETÖ üyesi eski polis memuru yakalandı

    Ankara Emniyet Müdürlüğü Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, FETÖ üyesi olan ve hakkında kesinleşmiş 7 yıl 9 ay hapis cezası bulunan eski polis memuru Y.V'nin Mamak ilçesinde saklandığını tespit etti. Operasyon sonucunda Y.V. gözaltına alındı. Y.V'nin örgütün gizli haberleşme programı ByLock'u kullandığı ve örgüte en üst derecede sadakatle bağlı olduğu belirlendi. Eski polis memuru, adli işlemlerin tamamlanmasının ardından cezaevine gönderildi.

  • Erkan Aksoy, Gerger Belediye Başkanlığına yeniden seçildi
    13:36 Erkan Aksoy, Gerger Belediye Başkanlığına yeniden seçildi

    Adıyaman'ın Gerger ilçesinde AK Parti'den aday olan Erkan Aksoy, tekrar belediye başkanı seçildi. 31 Mart 2024 seçimlerinde Aksoy 950 oy alırken, CHP'nin adayı Nazim Kaya 724 oy, Yeniden Refah Parti'sinin adayı Bilal Sadak ise 31 oy aldı.

  • İstanbul'da 31 Mart Mahalli İdareler Genel Seçimleri Sonuçları Açıklandı
    13:34 İstanbul'da 31 Mart Mahalli İdareler Genel Seçimleri Sonuçları Açıklandı

    İstanbul'da yapılan 31 Mart Mahalli İdareler Genel Seçimleri sonuçlarına göre, CHP'nin adayı Ekrem İmamoğlu yüzde 51,14 oy alarak birinci oldu. AK Parti'nin adayı Murat Kurum ise yüzde 39,59 oy oranıyla ikinci sırada yer aldı. Seçimlere toplamda 11 milyon 314 bin 534 seçmenin bulunduğu İstanbul'da, oy kullanma oranı ise 8 milyon 970 bin 212 olarak gerçekleşti. Ayrıca, 2 buçuk milyona yakın kişi oy kullanmadı.

  • Samsun Büyükşehir Belediye Başkanı Halit Doğan Seçildi
    13:33 Samsun Büyükşehir Belediye Başkanı Halit Doğan Seçildi

    Samsun İl Seçim Kurulu tarafından açıklanan resmi sonuçlara göre Halit Doğan, 784 bin 49 oyun 330 bin 636'sını alarak Samsun Büyükşehir Belediye Başkanı seçildi.

  • Bahçeli: MHP, milletin sandık mesajını değerlendirmek üzere kolları sıvadı
    13:28 Bahçeli: MHP, milletin sandık mesajını değerlendirmek üzere kolları sıvadı

    MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, seçim sonuçlarının değerlendirmesini yapmak üzere harekete geçtiklerini belirterek, Cumhurbaşkanlığı Kabinesi'nin görevinin başında olduklarını ve atılım ve reform hamlelerine kararlılıkla devam edeceklerini söyledi. Bahçeli, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın devletin başı olduğunu ve MHP'nin desteğinin sonuna kadar arkasında olduğunu vurguladı.


12:56 Trabzonspor-Fenerbahçe maçı sonrası PFDK sevkleri açıklandı Listede sarı-lacivertlilerden 3 isim var Trabzonspor-Fenerbahçe maçı sonrası PFDK sevkleri açıklandı! Listede sarı-lacivertlilerden 3 isim var
12:53 Hangi parti kaç belediye kazandı YSK Başkanı Yener, merak edilen rakamları paylaştı Hangi parti kaç belediye kazandı? YSK Başkanı Yener, merak edilen rakamları paylaştı
11:46 Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek’ten seçim sonrası ilk mesaj Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek'ten seçim sonrası ilk mesaj
11:37 Cumhur İttifakı, ortak adayla kazanacağı 4 ili diğer partilere kaptırdı Cumhur İttifakı, ortak adayla kazanacağı 4 ili diğer partilere kaptırdı
10:53 İstanbul’da 12 ilçe daha CHP’ye geçti Beyoğlu’nda 35 yıl sonra gelen seçim zaferi İstanbul'da 12 ilçe daha CHP'ye geçti! Beyoğlu'nda 35 yıl sonra gelen seçim zaferi
12:15 Trabzon’u birbirine katan Osayi’den tarihi kongre öncesi camiaya mesaj Trabzon'u birbirine katan Osayi'den tarihi kongre öncesi camiaya mesaj
12:09 “Murat Kurum tarihi farkla kazanacak“ demişti Seçim tahmini tutmayan Hakan Ural’dan eleştirilere cevap "Murat Kurum tarihi farkla kazanacak" demişti! Seçim tahmini tutmayan Hakan Ural'dan eleştirilere cevap
11:47 Mustafa Denizli’nin kızı Lal Denizli Çeşme’nin yeni Belediye Başkanı oldu Mustafa Denizli'nin kızı Lal Denizli Çeşme'nin yeni Belediye Başkanı oldu
11:17 “Seçimi kaybettim“ diyen İbrahim Tatlıses evleneceğini duyurdu "Seçimi kaybettim" diyen İbrahim Tatlıses evleneceğini duyurdu
10:58 YRP’nin İstanbul Adayı Mehmet Altınöz sonuçları böyle değerlendirdi: Bu tablo bir erken seçim tablosu YRP'nin İstanbul Adayı Mehmet Altınöz sonuçları böyle değerlendirdi: Bu tablo bir erken seçim tablosu
10:18 Akşener görevi bırakıyor mu Gözler bugün düzenleyeceği basın toplantısına çevrildi Akşener görevi bırakıyor mu? Gözler bugün düzenleyeceği basın toplantısına çevrildi
09:53 Keçiören Belediyesi CHP’ye geçti, Turgut Altınok’un dev afişi indirildi Keçiören Belediyesi CHP'ye geçti, Turgut Altınok'un dev afişi indirildi
09:18 Seren Serengil’den Sinan Akçıl’ın seçim sonrası sözlerine sert tepki: Ne dönek adamsın Seren Serengil'den Sinan Akçıl'ın seçim sonrası sözlerine sert tepki: Ne dönek adamsın
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 1.04.2024 13:40:39. #1.11#
SON DAKİKA: Gaziantep'te Bağımsız Aday, Köklü Partileri Geride Bıraktı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement