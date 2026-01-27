AK Parti heyetinden Suriye ziyareti öncesi Vali Kalaylı\'ya ziyaret

Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, Şahinbey Belediye Başkanı Mehmet Tahmazoğlu, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Kürşad Zorlu ve AK Parti Kilis İl Başkanı Serhan Diyarbakırlı, Suriye'ye gerçekleştirecekleri ziyaret öncesinde Kilis Valisi Ömer Kalaylı'yı makamında ziyaret etti.

Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, Şahinbey Belediye Başkanı Mehmet Tahmazoğlu, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Kürşad Zorlu ve AK Parti Kilis İl Başkanı Serhan Diyarbakırlı, Suriye'nin Halep kentine gerçekleştirecekleri ziyaret öncesi Kilis Valisi Ömer Kalaylı'ya nezaket ziyaretinde bulundu. Gerçekleşen ziyarette, bölgesel gelişmeler, sınır hattındaki insani durum ve Suriye'ye yönelik planlanan temaslar hakkında değerlendirmelerde bulunuldu.

Ziyaret kapsamında yapılması planlanan çalışmalarla ilgili Vali Kalaylı ile görüş alışverişinde bulunan heyet, temasların önemine dikkat çekti. Ziyaret, karşılıklı değerlendirmelerin ardından hatıra fotoğrafı çekimiyle sona erdi. - KİLİS