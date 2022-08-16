Gaziemir'de muhtarlardan belediye başkanının eşine tepki açıklaması - Son Dakika
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Gaziemir'de muhtarlardan belediye başkanının eşine tepki açıklaması

16.08.2022 16:44
Gaziemir'de muhtarlardan belediye başkanının eşine tepki açıklaması

Gaziemir'deki mahalle muhtarları, İlçe Belediye Başkanı Halil Arda'nın eşi Deniz Arda'nın 2024 seçimleri için muhtarlık aday listesi hazırladığını iddia ederek ortak açıklama yaptı.

Gaziemir'deki mahalle muhtarları, İlçe Belediye Başkanı Halil Arda'nın eşi Deniz Arda'nın 2024 seçimleri için muhtarlık aday listesi hazırladığını iddia ederek ortak açıklama yaptı.

İlçeye bağlı 16 mahallenin muhtarının imzasıyla yayınlanan açıklamada muhtarların seçildiği gün siyasi düşüncesini bir kenara koyarak mahallelerinde yaşayan herkese eşit hizmet etme gayreti içinde olduğuna dikkat çekildi.

Kamuda görev ve yetkisi olmayan, sadece Gaziemir belediye başkanının eşi sıfatıyla hareket eden kişinin 6 ve 22 Haziran'da belediye meclis salonunda iki toplantı düzenlediğinin belirtildiği açıklamada bu toplantılarda 2024 muhtarlık seçimleri için aday listesinin oluşturulduğu, belirlenen adaylara görevlendirme yapıldığı öne sürüldü.

Açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"2024 seçimleri için paralel muhtarlık payesi dağıtma hevesine kapılmış olan bu hanımefendi, sözde kadınlar adına pozitif ayrımcılık yaparak seçme ve seçilme hakkına karşı durmuştur. Önümüzde genel seçimler dururken belediye başkanımızın eşinin böyle bir davranış içinde bulunmasını ve buna müsaade edilmesini kınıyoruz."

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Kaynak: AA

Halil Arda, Deniz Arda, Gaziemir, Politika, Son Dakika

Son Dakika Politika Gaziemir'de muhtarlardan belediye başkanının eşine tepki açıklaması - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

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