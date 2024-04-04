Politika

Gaziosmanpaşa'nın Belediye Başkanı Hakan Bahçetepe oldu

İSTANBUL - Gaziosmanpaşa'da itirazlar sonucunda yeniden başlanan oy sayımı sona ererken CHP'nin adayı Hakan Bahçetepe, 848 oy farkla Belediye Başkanı seçildi.

AK Parti'nin Gaziosmanpaşa'da belediye başkanlığı seçim sonuçlarına yaptığı itirazların kabul edilmesinin ardından dün başlanan oy sayımına dün saat 23.00 sıralarında ara verilmişti. Gaziosmanpaşa Belediyesi Yüzme Havuzu ve Spor Kompleksi'nde yapılan sayım saat 10.00 sıralarında yeniden başlamıştı. Oy sayımı sona ererken CHP'nin adayı Hakan Bahçetepe, 848 oy farkla Belediye Başkanı seçildi.

Konuya ilişkin CHP İstanbul İl Başkanı Özgür Çelik ise sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Bir kez daha hayırlı olsun Gaziosmanpaşa! Tekrar sayılan bin 30 sandıkta Hakan Bahçetepe Başkanımız 848 oy farkla Gaziosmanpaşa Belediye Başkanı! Sandıktan çıkaran iradenin masa başında değiştirilmemesi için tarihi mücadele veren tüm yol arkadaşlarıma yürekten teşekkürler. Tam yol ileri" ifadelerine yer verdi.