Gazipaşa Belediye Başkanı Mehmet Ali Yılmaz mazbatasını aldı

Antalya'nın Gazipaşa ilçesinde Pazar günü yapılan seçimlerde aldığı yüzde 50,36'lık oy oranıyla bir dönem daha Belediye Başkanı seçilen Başkanı Mehmet Ali Yılmaz mazbatasını aldı. Başkan Yılmaz'la birlikte mazbatasını alan CHP'li meclis üyeleri "Yeni döneme merhaba" derken CHP'li vatandaşlar, Yılmaz ve meclis üyelerinin heyecanına ortak oldu.
31 Mart Mahalli İdareler Genel Seçimi kesin sonuçlarının açıklanmasının ardından en yakın rakibine 4 bin 705 fark atarak yeniden Gazipaşa Belediye Başkanlığına seçilen Mehmet Ali Yılmaz, dün mazbatasını Yüksek Seçim Kurulundan teslim aldı. Mazbata törenine Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) İlçe Başkanı Fahri Oğuz, CHP İlçe yönetim kurulu üyeleri, Kadın ve Gençlik kolları ve vatandaşlar katıldı. Törende Başkan Yılmaz, meclis üyelerini ve kendisini yalnız bırakmayan herkese teşekkür ederek, Gazipaşa'ya yeniden hizmet edecek olmaktan heyecanlı ve mutlu olduğunu dile getirdi.
31 Mart Yerel Seçimlerinde Cumhuriyet Halk Partisi'nden yeniden Gazipaşa Belediye Başkanı seçilen Mehmet Ali Yılmaz, ilk olarak CHP İlçe Binası'nda vatandaşlar ile buluştu. Ardından saat 15.00'te Gazipaşa Adalet Sarayı'nda ilçe seçim kurulundan mazbatasını aldı. Başkan Yılmaz çok sayıda vatandaşla birlikte Cumhuriyet Meydanı'nda ilk olarak Atatürk Anıtı'nı ziyaret etti. Ziyaretin ardından Gazipaşa Belediyesi önünde vatandaşlarla buluştu. Yapılan konuşmalar ve duanın ardından Başkan Yılmaz, halk eşliğinde Belediye Başkanlığı makamına çıktı, ziyaretleri kabul etti. - ANTALYA
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31 Mart seçimlerinde Cumhuriyet Halk Partisi'nden Soma Belediye Başkanı seçilen Sercan Okur, mazbatasını alarak makama oturdu. Devir teslim töreninde eski başkan Ali Tulup'tan görevi devralan Okur, seçim öncesinde verdiği sözü yerine getirerek makam kapısını söktü.
31 Mart yerel seçimlerini kazanan Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Sami Er, görevi devraldı. Er, tüm Malatya'nın belediye başkanı olacağını ve emanete ihanet etmeyeceğini söyledi.
Fransa'nın eski Başbakanı Edouard Philippe'nin ofisi, muhtemel bir yolsuzlukla ilgili devam eden ön soruşturma kapsamında polis tarafından arandı.
Kemer Belediye Başkanı Necati Topaloğlu ve yeni meclis üyeleri, mazbata töreniyle görevlerine resmen başladı. Törene, birim müdürleri, muhtarlar ve azalar da katıldı.
31 Mart'ta yapılan yerel seçimlerde Turhal Belediye Başkanı seçilen Cumhuriyet Halk Partisi adayı Mehmet Erdem Ural, belediye başkanlığı görevini devraldı. İlker Bekler'den bayrağı devralan Ural, şehri daha ileriye taşımak için çalışacaklarını belirtti.
Sarıgöl'ün yeni Belediye Başkanı CHP'li Tahsin Akdeniz, makam odasını herkesin ulaşabilmesi için ikinci kattan birinci kata taşıdı.
Sındırgı Belediyesi'nde yapılan devir teslim töreninde Serkan Sak, Belediye Başkanlığı görevine başladı. Sak, Ekrem Yavaş'a teşekkür ederek projelerini gerçekleştireceklerini söyledi.
31 Mart 2024 Yerel Seçimleri'nde Bandırma Belediye Başkanı olarak seçilen Dursun Mirza mazbatasını aldı. Bandırma Belediyesi'nde devir teslim gerçekleşti.
Amasya'nın Taşova ilçesinde 31 Mart Mahalli İdareler Genel Seçimlerinde 44 yıl sonra belediye başkanlığını kazanan CHP'nin adayı Ömer Özalp mazbatasını alarak görevine başladı. Başkan Özalp, 'Eksik kalan hizmetleri biz tamamlayacağız. Biz daha güzellerini yapmaya talibiz' dedi.
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