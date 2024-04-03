Gazipaşa Belediye Başkanı Mehmet Ali Yılmaz mazbatasını aldı - Son Dakika
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Politika

Gazipaşa Belediye Başkanı Mehmet Ali Yılmaz mazbatasını aldı

Gazipaşa Belediye Başkanı Mehmet Ali Yılmaz mazbatasını aldı

Antalya'nın Gazipaşa ilçesinde yapılan seçimlerde yüzde 50,36 oy oranıyla bir dönem daha Belediye Başkanı seçilen Mehmet Ali Yılmaz, mazbatasını aldı.

03.04.2024 17:30  Güncelleme: 17:48
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Antalya'nın Gazipaşa ilçesinde Pazar günü yapılan seçimlerde aldığı yüzde 50,36'lık oy oranıyla bir dönem daha Belediye Başkanı seçilen Başkanı Mehmet Ali Yılmaz mazbatasını aldı. Başkan Yılmaz'la birlikte mazbatasını alan CHP'li meclis üyeleri "Yeni döneme merhaba" derken CHP'li vatandaşlar, Yılmaz ve meclis üyelerinin heyecanına ortak oldu.

31 Mart Mahalli İdareler Genel Seçimi kesin sonuçlarının açıklanmasının ardından en yakın rakibine 4 bin 705 fark atarak yeniden Gazipaşa Belediye Başkanlığına seçilen Mehmet Ali Yılmaz, dün mazbatasını Yüksek Seçim Kurulundan teslim aldı. Mazbata törenine Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) İlçe Başkanı Fahri Oğuz, CHP İlçe yönetim kurulu üyeleri, Kadın ve Gençlik kolları ve vatandaşlar katıldı. Törende Başkan Yılmaz, meclis üyelerini ve kendisini yalnız bırakmayan herkese teşekkür ederek, Gazipaşa'ya yeniden hizmet edecek olmaktan heyecanlı ve mutlu olduğunu dile getirdi.

31 Mart Yerel Seçimlerinde Cumhuriyet Halk Partisi'nden yeniden Gazipaşa Belediye Başkanı seçilen Mehmet Ali Yılmaz, ilk olarak CHP İlçe Binası'nda vatandaşlar ile buluştu. Ardından saat 15.00'te Gazipaşa Adalet Sarayı'nda ilçe seçim kurulundan mazbatasını aldı. Başkan Yılmaz çok sayıda vatandaşla birlikte Cumhuriyet Meydanı'nda ilk olarak Atatürk Anıtı'nı ziyaret etti. Ziyaretin ardından Gazipaşa Belediyesi önünde vatandaşlarla buluştu. Yapılan konuşmalar ve duanın ardından Başkan Yılmaz, halk eşliğinde Belediye Başkanlığı makamına çıktı, ziyaretleri kabul etti. - ANTALYA

Kaynak: İHA

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Son Dakika Politika Gazipaşa Belediye Başkanı Mehmet Ali Yılmaz mazbatasını aldı - Son Dakika

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