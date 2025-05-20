Gazze Ateşkesi Görüşmeleri Sonuçsuz Kaldı

Katar Başbakanı Muhammed bin Abdulrahman Al Thani, geçtiğimiz haftalarda Doha'da yapılan Gazze ateşkes görüşmelerinin "taraflar arasındaki temel farklılıklar" nedeniyle bir sonuca ulaşamadığını söyledi.

Katar Başbakanı Muhammed bin Abdulrahman Al Thani, başkent Doha'da düzenlenen Ekonomik Forum'da konuştu. Al Thani, konuşmasında Gazze'de ateşkes konusuna değindi. Katar Başbakanı Al Thani, geçtiğimiz haftalarda Doha'da yapılan Gazze ateşkes görüşmelerinin "taraflar arasındaki temel farklılıklar" nedeniyle bir sonuca ulaşamadığını söyledi. Görüşmelerin stabil olduğunu kaydeden Al Thani, Gazze'de çatışmanın durması amaçlanan görüşmelerde önemli bir ilerleme kaydedilemediğini sözlerine ekledi.

Katar Başbakanı, Trump'a uçak hediyesini savundu

Katar Başbakanı, ABD Başkanı Donald Trump'a hediye ettiği 400 milyon dolar değerindeki Boeing 747 uçağa ilişkin konuştu. Hediyesinin "rüşvet" anlamına gelmediğini ve çok yasal bir şekilde verileceğini söyleyen Al Thani, ABD tarihinde yabancı bir hükümetin bir ABD başkanına verdiği en pahalı hediyelerden biri olarak anılan uçak için "müttefikler arasında gerçekleşen normal bir şey" olduğunu ifade etti. Al Thani, "İnsanların bunu neden rüşvet ya da Katar'ın Trump hükümeti üzerinde nüfuz elde etmeye çalışması olarak değerlendirdiğini bilmiyorum. İki ülke arasındaki bir alışveriş olarak adlandırdığım bu olaydan çok fazla tartışmaya neden oldu. Uçak hikayesi, Savunma Bakanlığı'ndan Savunma Bakanlığı'na yapılan bir işlemdir ve temelde tam bir şeffaflıkla ve son derece yasal bir şekilde gerçekleştirildi" dedi. - DOHA