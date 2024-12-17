Gazze'de Ateşkes Görüşmeleri Devam Ediyor

Politika

Mısırlı kaynaklar, Mısır'da devam eden Gazze Şeridi'nde ateşkes görüşmeleriyle ilgili, "Gazze'de ateşkes görüşmeleri sürüyor, bu gece atılacak adımlar için belirleyici olabilir" dedi.

İsrail'in Gazze Şeridi'ne yönelik saldırıları 438 gündür devam ederken, ateşkes için diplomatik çabalar devam ediyor. Adı açıklanmayan Mısırlı kaynaklar, başkent Kahire'de ateşkes anlaşması için bir toplantı yapıldığını belirterek, toplantıda ele alınan en önemli noktanın Hamas'ın hemen varılacak bir anlaşmanın daha sonra kapsamlı bir anlaşmaya yol açacağına dair garanti talebi olduğunu ifade etti.

Anlaşma üzerinden ilerleme kaydedildiğin ifade eden kaynaklar, "Gazze'de ateşkes görüşmeleri sürüyor, bu gece atılacak adımlar için belirleyici olabilir" dedi. - KAHİRE