Gazze'de Ateşkes için Top İsrail'de

19.08.2025 19:46
Mısır Dışişleri Bakanı, İsrail'in ateşkes teklifine yanıt vermesinin beklenildiğini açıkladı.

Mısır Dışişleri Bakanı Badr Abdellaty, Gazze Şeridi'nde ateşkese ilişkin arabulucuların İsrail ve Hamas'a sunduğu son teklif hakkında yaptığı açıklamada, "Top İsrail'in sahasında" dedi.

Mısır Dışişleri Bakanı Badr Abdellaty, Gazze Şeridi'nde ateşkese ilişkin arabulucuların İsrail ve Hamas'a sunduğu son teklif hakkında açıklamada bulundu. Abdellaty, Hamas'ın olumlu yanıt verdiği son ateşkes teklifini kabul etmesi için İsrail'e baskı yapılması çağrısında bulunarak, "Top İsrail'in sahasında ve Gazze'deki insani felaketin etkilerini hafifletmeye yardımcı olacak bu öneriyi kabul etmesi için İsrail'e baskı yapılmalı" dedi.

İsrail'in teklife iki gün içinde yanıt vereceği iddiası

İsrail, daha önce tüm rehinelerin tek seferde serbest bırakılmasını öngören bir anlaşmayla ilgilendiğini açıklasa da iki İsrailli yetkili, İsrail'in Hamas'ın dün kabul ettiği teklifi incelediğini aktardı. İsrailli yetkililer, Başbakan Binyamin Netanyahu'nun ateşkes teklifini görüşmek üzere yakında bir toplantı düzenlemesinin beklendiğini belirtti. İsrail basını, İsrail'in önümüzdeki iki gün içinde teklife bir yanıt vermesinin beklendiğini iddia etti.

"Bu teklif başarısız olursa kriz daha da kötüleşecek"

Katar Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mecid el-Ensar, sunulan son ateşkes teklifine Hamas'tan olumlu cevap aldıklarını, İsrail'den cevap beklediklerini belirterek, teklifin ABD'nin Orta Doğu Özel Temsilcisi Steve Witkoff'un önceki teklifiyle "neredeyse aynı" olduğunu vurgulamıştı. El-Ensari, "Bu teklif başarısız olursa kriz daha da kötüleşecek" demişti. - KAHİRE

Kaynak: İHA

16:56
16:20
SON DAKİKA: Gazze'de Ateşkes için Top İsrail'de
