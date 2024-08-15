Gazze'de ateşkes sağlanmasına ilişkin arabuluculuk görüşmeleri Katar'ın başkenti Doha'da başladı.
Katar'ın başkenti Doha'da, Gazze'de ateşkes sağlanması için arabuluculuk görüşmeleri başladı. Görüşmelerin amacı, İsrail ve Filistin arasında süren çatışmaların sona erdirilmesi ve bölgede bir ateşkesin sağlanmasıdır.
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15.08.2024 15:56:48. #1.12#
SON DAKİKA: Gazze'de ateşkes sağlanmasına ilişkin arabuluculuk görüşmeleri Katar'ın başkenti Doha'da başladı. - Son Dakika
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