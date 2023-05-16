Milletvekili seçimindeki geçersiz oyların 15 partinin toplam oyuyla anı sayıda olduğu ortaya çıktı

Cumhurbaşkanlığı Seçimi ikinci tura kaldı. Seçimde geçersiz oyların sayısı ile ilgili veriler dikkat çekti. 1 milyon 33 bin geçersiz sayıldı. Bu oylar geçersiz sayılmasaydı, oransal olarak adaylar arasında paylaştırıldığında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan seçimi ilk turda kazanabiliyordu.

GEÇERSİZ OYLAR DA KILIÇDAROĞLU'NA YETMEYECEKTİ

Öte yandan, bu oyların tamamı CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'na verilse dahi seçimi kazanamayacaktı. İki aday arasındaki yaklaşık 2,5 milyon oy farkı kapanamıyordu. Geçersiz oy sayısı, 2018 Cumhurbaşkanlığı Seçiminde 1 milyon 129 bin 332 olmuştu.

15 PARTİNİN ALDIĞI TOPLAM OYA DENK GELDİ

Benzer bir durum, sandıkların yüzde 99,3'ünün açıldığı milletvekili seçiminde de kendini gösterdi. Milletvekili seçiminde de geçersiz oy sayısı 1 milyon 385 bin 875 oldu. Bu sayı, bağımsız adayların oyları da dahil olmak üzere seçime giren 15 partinin aldığı toplam oya denk geldi. 2018'deki Milletvekili Genel Seçiminde geçersiz oy sayısı ise 1 milyon 52 bin 269'du.

OYLAR HANGİ DURUMLARDA GEÇERSİZ SAYILIYOR?

YSK kararlarına göre; birleşik oy pusulalarında baskıda silinme veya yanlışlık yapılmış olsa bile, hangi siyasi parti veya bağımsız aday lehine kullanılmış olduğu "Evet" veya "Tercih" mührünün vurulduğu yerden kesin olarak anlaşılan oy pusulaları hesaba katıldı. Öte yandan, zarfın içinden el ilanı, broşür ya da özel bir işaret, yazı veya şekil taşıyan kağıt veya işaret amacı taşıyan herhangi bir madde çıkmış olması, bu zarftan çıkan oy pusulalarını geçersiz kılıyor. Ayrıca, birden fazla parti ya da adaya ayrılan bölüme mühür basılması, mührün tercih edilen aday haricindeki diğer adayların alanlarına taşırılması gibi durumlar oyların geçersiz kabul edilmesine neden oluyor.