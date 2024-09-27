Geçit, "Şehitlerimiz ve gazilerimiz başımızın tacı"

Politika

Yeşilyurt Belediye Başkanı Prof. Dr. İlhan Geçit, 'Hal Hatır Buluşmaları' Projesi kapsamında şehit aileleri, gazi ve gazi ailelerini misafir etti. Başkan Geçit, "Vatan, bayrak ve memleket uğrunda gözünü kırpmadan şehadet şerbeti içen şehitlerimiz, ebediyete irtihal etmiş gazilerimiz ve şu anda hayatta olan gazilerimiz ile şehit aileleri ve gazi yakınları bizim başımızın tacıdır" dedi.

Yeşilyurt Belediyesi Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü, ülkemizin özgürlüğü ve bağımsızlığı uğruna büyük bedeller ödeyen şehitlerimizin emanetleri olan şehit aileleri ile gazi ve gazi ailelerini 'Hal Hatır Buluşmaları' projesi kapsamında misafir etmeye devam ediyor. Yeşilyurt Belediyesi Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü ekipleri tarafından evlerinden özel araçlarla alınan şehit aileleri, gazi ve gazi yakınları, Yeşilyurt Belediyesi tarafından hizmete sunulan müzelerin yanı sıra kültürel mekanları gezip bilgi sahibi oldular.

Yeşilyurt Belediye Başkanı Prof. Dr. İlhan Geçit ise gezi ve inceleme ziyaretlerinin ardından misafirlerini Emanet Çarşısında ağırladı. Türkiye Harp Malülü Gaziler, Şehit Dul ve Yetimleri Derneği Malatya Şube Başkanı İsmail Ayvalı, yapılan programdan dolayı Yeşilyurt Belediye Başkanı Prof. Dr. İlhan Geçit'e teşekkürlerini sundu.

"Sizleri ağırlamaktan onur duyuyoruz"

Yeşilyurt Belediye Başkanı Prof. Dr. İlhan Geçit ise, vatanın özgürlüğü ve bağımsızlığı uğruna bedel ödeyen şehit aileleri, gazi ve gazi yakınlarını misafir etmekten onur duyduklarını söyledi.

"Şehit aileleri ve gaziler için ne yapsak az" sözleriyle konuşmasına başlayan Yeşilyurt Belediye Başkanı Prof. Dr. İlhan Geçit, " Şehit aileleri ve gazilerimiz bizim başımızın tacıdır. Bu buluşma ile birlikte de aziz şehitlerimiz ve saygıdeğer gazilerimizi anmak, siz kıymetli ailelere duyduğumuz saygı ve minneti yüz yüze söyleyebilmek bizler için çok önemli. Yeşilyurt Belediyesi olarak sunduğumuz her hizmette düşüncelerinizi ciddi derece önemsiyoruz. Yaptığımız her çalışmada özellikle şehit aileleri ve gazilerimize öncelik tanıyoruz. Belirli gün ve haftalarda şehit ailelerimizi ve gazilerimizi ziyaret ederek gönül birlikteliğimizi sürdürüyoruz. Onların fikirleri, talepleri veya ihtiyaçlarını önemseyerek çalışmalarımıza devam ediyoruz. Sosyal Yardım İşler Müdürlüğümüz tarafından başlatılan 'Hal Hatır Buluşmaları' projesiyle şehit ailelerimizi, gazi ve gazi yakınlarımızı evlerinden alarak ilçemizdeki müzeleri ve kültürel mekanları gezip, bilgi sahibi olmalarını sağlıyoruz. Bu tür buluşmaları yeni dönemde devam ettireceğiz, geliştireceğiz ve zenginleştireceğiz, farklı etkinliklerle sizlerle sık sık bir araya geleceğiz" şeklinde konuştu.

Konuşmasında şehitlik ve gazilik mertebesinin çok kutsal ve değerli olduğunun altını çizen Başkan Geçit, " Şehit yakınları ve gazilerimiz bizim için 365 gün kıymetlidir. Şehit ve gazilerimize bizler minnet borçluyuz, hakları asla ödenmez. Eğer şu anda özgür ve hür yaşıyorsak bunu şehit ve gazilerimize borçluyuz, Allah onlardan razı olsun. Büyük bedeller ödeyen şehit ve gazi ailelerimizle bir ve beraber olmak, birlikte hareket etmek bizler için çok önemlidir. Bir insanın en değerli şeyi hayatıdır. Bir insan hayatını ülkesi için, vatan topraklarının bağımsızlığı ve özgürlüğü için feda ediyorsa bu çok değerli ve kıymetlidir. Şehitlerimizin kıymetli aileleri, gazi ve gazi yakınlarımızda bu anlamda büyük bedeller ödediler, hepsinin önünde saygıyla eğiliyoruz. Bu vesileyle bir kez daha aziz şehitlerimize Allah'tan rahmet, kıymetli ailelerine sabır, kahraman gazilerimize de şifalar diliyorum" diye konuştu. - MALATYA