Geçit: "Şehrimiz tüm değerleriyle birlikte daha güçlü ayağa kalkacak"

Politika

Malatya'da düzenlenen istişare toplantısında konuşan Yeşilyurt Belediye Başkanı Prof. Dr. İlhan Geçit, şehirlerinin birlik ve dayanışma içinde hareket etmesi gerektiğini vurgulayarak, "Malatya, tüm değerleriyle birlikte daha güçlü bir şekilde ayağa kalkacak" dedi.

Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Sami Er, Yeşilyurt Belediye Başkanı Prof. Dr. İlhan Geçit ve AK Parti Malatya İl Başkan Adayı Ali Bakan, Malatya'nın geleceğini şekillendirmek adına bir istişare toplantısında bir araya geldi.

Yeşilyurt Belediyesi Gündüzbey Sosyal Tesislerinde gerçekleşen toplantıda, Malatya'nın modernleşme sürecine ilişkin atılan adımlar, devam eden projeler ve geleceğe yönelik planlar ele alındı. Ayrıca, 24 Ocak 2025 Cuma günü Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Malatya ziyaretinde düzenlenecek karşılama programı da masaya yatırıldı.

Toplantıda konuşan Yeşilyurt Belediye Başkanı Prof. Dr. İlhan Geçit, Malatya'nın yeniden toparlanma sürecinde dayanışmanın önemine dikkat çekti. Geçit, "Şehrimiz çok kritik bir süreçten geçiyor. 6 Şubat 2023 tarihindeki depremden sonra, Malatya'nın modern şehircilik ilkeleri doğrultusunda yeniden inşası için kararlı adımlar atıldı. Afete dayanıklı konutlar hızla yükseliyor, hemşerilerimizin sorunlarına çözüm üretiliyor. Hep birlikte çalışarak, Malatya'nın daha güçlü bir geleceğe ulaşacağına inanıyoruz." dedi.

"Şantiyeye dönen bir kent"

Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Sami Er ise şehrin yeniden yapılanma sürecinde ciddi bir ivme yakaladığını belirterek, "Şehrimiz adeta bir şantiye alanına döndü. Hummalı bir çalışma var, konutlarımız ve iş yerlerimiz hızla yükseliyor. Bu tablo, geleceğe dair umutlarımızı artırıyor. Bakanlıklarımız ve milletvekillerimizle koordineli şekilde çalışarak sorunlara hızlı çözümler üretiyoruz. Malatya, herkesin huzurla yaşayacağı modern bir kent kimliğine kavuşacak" ifadelerini kullandı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'a coşkulu karşılama hazırlığı

AK Parti Malatya İl Başkan Adayı Ali Bakan ise Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Malatya'ya teşrifinde yapılacak karşılama hazırlıkları hakkında konuştu. Bakan, "Cumhurbaşkanımız, deprem yaralarının sarılması için büyük destekler verdi. Tüm Malatyalılar olarak, kendisini coşkuyla karşılamalı ve etrafında kenetlenmeliyiz." diye konuştu. - MALATYA