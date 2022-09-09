Genç Parti Kurucu Genel Başkanı Cem Uzan, kripto para piyasasına giriyor: Sayılı günler kaldı açıklamaya Türkiye'm - Son Dakika
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Genç Parti Kurucu Genel Başkanı Cem Uzan, kripto para piyasasına giriyor: Sayılı günler kaldı açıklamaya Türkiye'm

09.09.2022 11:52

Cumhurbaşkanlığına aday olacağını açıklayan Genç Parti Kurucu Genel Başkanı ve eski medya patronu Cem Uzan şimdi de kripto para piyasasına girmeye hazırlanıyor. Uzan sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda "Sayılı günler kaldı açıklamaya Türkiye'm. NFT'de dünya çapında devrim. Kripto dünyasında devrim pek yakında" dedi.

Genç Parti Kurucu Başkanı Cem Uzan, geçtiğimiz aylarda yaptığı açıklamayla 2023 Haziran ayında yapılacak Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde aday olacağını duyurmuştu.

"BEN DE YASAKLIYIM, CUMHURBAŞKANI OLACAĞIM"

Uzan, "Ben cumhurbaşkanı adayıyım. Haziran 2023'te Türkiye'ye cumhurbaşkanı olacağım. Bana, 'hakkınızda kesinleşmiş hapis cezaları var' deniliyor. Diyenlere, 'Bir dakika' deyip şu karşılığı veriyorum: Süleyman Demirel de yasaklıydı. Başbakan, cumhurbaşkanı oldu mu? Oldu. Bülent Ecevit yasaklı mıydı? Yasaklıydı, başbakan oldu. Necmettin Erbakan yasaklıydı. Başbakan oldu. Recep Tayyip Erdoğan da yasaklıydı, başbakan ve cumhurbaşkanı oldu mu? Oldu. Ben de yasaklıyım. Başbakan değil, cumhurbaşkanı olacağım. Yasaklar, millet oy verdiği sürece kimsenin önünde engel olmuyor" ifadelerini kullanmıştı.

"KRİPTO DÜNYASINDA DEVRİM PEK YAKINDA"

Adaylık açıklamasıyla gündem yaratan Cem Uzan'dan yine dikkat çeken bir paylaşım geldi. Resmi Twitter hesabından kripto para piyasasına girmeye hazırlandığı mesajını veren Uzan şu ifadeleri kullandı; "Sayılı günler kaldı açıklamaya Türkiyem. NFT'de dünya çapında devrim. Kripto dünyasında devrim pek yakında".

İşte Uzan'ın o paylaşımı;

Kripto para piyasasına girmeye hazırlanan Cem Uzan: Sayılı günler kaldı açıklamaya Türkiyem
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Kripto Para, Cem Uzan, Politika, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Politika Genç Parti Kurucu Genel Başkanı Cem Uzan, kripto para piyasasına giriyor: Sayılı günler kaldı açıklamaya Türkiye'm - Son Dakika


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