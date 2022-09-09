Genç Parti Kurucu Genel Başkanı Cem Uzan, kripto para piyasasına giriyor: Sayılı günler kaldı açıklamaya Türkiye'm

2023 için planı hazır! 21 yıllık AK Parti tarihinde belki de bir ilki gerçekleştirecek

Genç Parti Kurucu Başkanı Cem Uzan, geçtiğimiz aylarda yaptığı açıklamayla 2023 Haziran ayında yapılacak Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde aday olacağını duyurmuştu.

"BEN DE YASAKLIYIM, CUMHURBAŞKANI OLACAĞIM"

Uzan, "Ben cumhurbaşkanı adayıyım. Haziran 2023'te Türkiye'ye cumhurbaşkanı olacağım. Bana, 'hakkınızda kesinleşmiş hapis cezaları var' deniliyor. Diyenlere, 'Bir dakika' deyip şu karşılığı veriyorum: Süleyman Demirel de yasaklıydı. Başbakan, cumhurbaşkanı oldu mu? Oldu. Bülent Ecevit yasaklı mıydı? Yasaklıydı, başbakan oldu. Necmettin Erbakan yasaklıydı. Başbakan oldu. Recep Tayyip Erdoğan da yasaklıydı, başbakan ve cumhurbaşkanı oldu mu? Oldu. Ben de yasaklıyım. Başbakan değil, cumhurbaşkanı olacağım. Yasaklar, millet oy verdiği sürece kimsenin önünde engel olmuyor" ifadelerini kullanmıştı.

"KRİPTO DÜNYASINDA DEVRİM PEK YAKINDA"

Adaylık açıklamasıyla gündem yaratan Cem Uzan'dan yine dikkat çeken bir paylaşım geldi. Resmi Twitter hesabından kripto para piyasasına girmeye hazırlandığı mesajını veren Uzan şu ifadeleri kullandı; "Sayılı günler kaldı açıklamaya Türkiyem. NFT'de dünya çapında devrim. Kripto dünyasında devrim pek yakında".

İşte Uzan'ın o paylaşımı;