Muhalefetten ilk tepki CHP'den geldi! İşte Kılıçdaroğlu'nun Kavala'nın cezasına yaptığı yorum - Son Dakika
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Muhalefetten ilk tepki CHP'den geldi! İşte Kılıçdaroğlu'nun Kavala'nın cezasına yaptığı yorum

28.12.2022 20:37
Muhalefetten ilk tepki CHP'den geldi! İşte Kılıçdaroğlu'nun Kavala'nın cezasına yaptığı yorum

Geçtiğimiz Nisan ayında karara bağlanan Osman Kavala'nın davası hakkında bugün yeni bir gelişme yaşandı. İstanbul 13. Ağır Ceza Mahkemesi Kavala'ya ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası verdi. Kararla ilgili Twitter hesabından açıklamada bulunan CHP Lideri Kılıçdaroğlu, "Lanet olsun size de kurduğunuz kirli düzene de. Adaleti bu ülkeye getireceğiz! Vera'yı babasına kavuşturacağız!" ifadelerini kullandı.

Gezi Parkı eylemlerine ilişkin beraat kararının bozulmasının ardından Osman Kavala'nın da aralarında bulunduğu 17 sanığın yargılandığı dava, 25 Nisan 2022 tarihinde yeniden karara bağlanmıştı. İstanbul 13. Ağır Ceza Mahkemesi, sanık Osman Kavala'yı "Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti'ni ortadan kaldırmaya veya görevini yapmasını engellemeye teşebbüs" suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırdı.

"ADALETİ BU ÜLKEYE GETİRECEĞİZ"

Alınan bu karar sonrası CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu sosyal medya hesabı üzerinden açıklamada bulundu. Kılıçdaroğlu alınan karara ilişkin "Lanet olsun size de kurduğunuz kirli düzene de. Adaleti bu ülkeye getireceğiz! Vera'yı babasına kavuşturacağız!" dedi.

Muhalefetten ilk tepki CHP'den geldi! İşte Kılıçdaroğlu'nun Kavala'nın cezasına yaptığı yorum

7 SANIĞA 18'ER YIL HAPİS CEZASI

Tutuklu sanıklar Ayşe Mücella Yapıcı, Çiğdem Mater Utku, Ali Hakan Altınay, Mine Özerden, Şerafettin Can Atalay, Tayfun Kahraman ve Yiğit Ali Ekmekçi hakkında ise, "Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti'ni ortadan kaldırmaya veya görevini yapmasını engellemeye teşebbüse yardım" suçundan 18'er yıl hapis cezası verildi. Firari sanıklar Ayşe Pınar Alabora, Henry Jack Barkey, Can Dündar, Gökçe Yılmaz, Handan Meltem Arıkan, Hanzade Hikmet Germiyanoğlu, Memet Ali Alabora, Yiğit Aksakoğlu ve İnanç Ekmekçi'nin ise dosyaları ayrıldı.

İSTİNAF MAHKEMESİ CEZALARI ONADI

Dosya, İstinaf Mahkemesi'ne taşındı. İstanbul Bölge Adliye Mahkemesi 3. Ceza Dairesi, dosya üzerindeki incelemesini tamamladı. Daire, Osman Kavala hakkında 'Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ortadan kaldırmaya veya görevini engellemeye teşebbüs' suçundan verilen ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası ve diğer 7 sanık için bu suça yardım suçundan verilen 18'er yıl hapis cezasına ilişkin kararı yerinde bularak cezaları onadı.

YARGITAY DA ONARSA CEZA KESİNLEŞECEK

Kavala için verilen karar bir üst mahkeme olan Yargıtay tarafından da onanırsa ağırlaştırılmış müebbet cezası kesinleşecek.

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Son Dakika Politika Muhalefetten ilk tepki CHP'den geldi! İşte Kılıçdaroğlu'nun Kavala'nın cezasına yaptığı yorum - Son Dakika


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SON DAKİKA: Muhalefetten ilk tepki CHP'den geldi! İşte Kılıçdaroğlu'nun Kavala'nın cezasına yaptığı yorum - Son Dakika
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