Gediz Belediye Başkanı Necdet Akel, Gediz Kaymakamı Hakan Alkan\'ı ziyaret etti

Kütahya'nın Gediz ilçesinde 31 Mart 2024 yerel seçimleri sonucunda Gediz Belediye Başkanlığına seçilen Necdet Akel, Gediz Kaymakamı Hakan Alkan'ı ziyaret etti.
Kaymakamlık makamında düzenlenen ziyarete Gediz Belediye Başkanı Necdet Akel, MHP Gediz İlçe Başkanı Fatih Aydın ve Belediye Meclis Üyeleri katıldı.
Ziyaret sırasında, ilçenin genel durumu ve belediyenin geleceğe yönelik projeleri üzerinde konuşuldu. Kaymakam Alkan, ziyaretten dolayı duyduğu memnuniyeti dile getirerek, Başkan Necdet Akel'i tebrik etti ve yeni dönemin Gediz için hayırlı olmasını diledi. Başkan Akel ise ziyarette bulunmaktan dolayı mutluluk duyduğunu belirterek, Gediz'in gelişimi ve halkın refahı için çalışmalarına kısa zamanda başlayacaklarını belirtti. - KÜTAHYA
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AK Parti Afyonkarahisar Milletvekili İbrahim Yurdunuseven, İscehisar Belediye Başkanı Seyhan Kılınçarslan'ı ziyaret etti. Yurdunuseven ziyarette, İscehisar ve Seydiler Belediyelerinin güzel hizmetler almaya devam edeceğini söyledi. Başkan Seyhan Kılınçarslan da Yurdunuseven'e ziyareti ve destekleri için teşekkür etti. Yurdunuseven'e AK Parti İlçe Başkanı Metin Balaban, İl Genel Meclis üyesi Naci Mermer ve belediye meclis üyeleri eşlik etti.
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