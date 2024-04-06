Gediz Belediye Başkanı Necdet Akel, Gediz Kaymakamı Hakan Alkan'ı ziyaret etti - Son Dakika
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Politika

Gediz Belediye Başkanı Necdet Akel, Gediz Kaymakamı Hakan Alkan'ı ziyaret etti

Gediz Belediye Başkanı Necdet Akel, Gediz Kaymakamı Hakan Alkan\'ı ziyaret etti

Gediz Belediye Başkanı Necdet Akel, Gediz Kaymakamı Hakan Alkan'ı ziyaret etti. Ziyarette ilçenin genel durumu ve belediyenin geleceğe yönelik projeleri üzerinde konuşuldu.

06.04.2024 10:57  Güncelleme: 11:02
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Kütahya'nın Gediz ilçesinde 31 Mart 2024 yerel seçimleri sonucunda Gediz Belediye Başkanlığına seçilen Necdet Akel, Gediz Kaymakamı Hakan Alkan'ı ziyaret etti.

Kaymakamlık makamında düzenlenen ziyarete Gediz Belediye Başkanı Necdet Akel, MHP Gediz İlçe Başkanı Fatih Aydın ve Belediye Meclis Üyeleri katıldı.

Ziyaret sırasında, ilçenin genel durumu ve belediyenin geleceğe yönelik projeleri üzerinde konuşuldu. Kaymakam Alkan, ziyaretten dolayı duyduğu memnuniyeti dile getirerek, Başkan Necdet Akel'i tebrik etti ve yeni dönemin Gediz için hayırlı olmasını diledi. Başkan Akel ise ziyarette bulunmaktan dolayı mutluluk duyduğunu belirterek, Gediz'in gelişimi ve halkın refahı için çalışmalarına kısa zamanda başlayacaklarını belirtti. - KÜTAHYA

Kaynak: İHA

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Son Dakika Politika Gediz Belediye Başkanı Necdet Akel, Gediz Kaymakamı Hakan Alkan'ı ziyaret etti - Son Dakika

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